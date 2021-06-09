Евродепутат о Полине Шарендо-Панасюк: За нее и за всех вас мы не перестанем бороться

Евродепутат о Полине Шарендо-Панасюк: За нее и за всех вас мы не перестанем бороться1
- 9.06.2021, 15:25
Европа восхищается смелостью белорусской активистки.
Евродепутат от Португалии Изабель Сантос прокомментировала решение так называемого суда по делу активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Напомним, ее приговорили к двум годам колонии.
Евродепутат Изабель Сантос назвала этот незаконный приговор «темным днем для демократии»:
— Полина поразительно смело вела себя на политически мотивированном судебном процессе, которым управлял марионеточный судья. Я читаю вашу реакцию в комментариях к новости о Полине... какое мужество, какая честность! Ее ждут двое детей 5 и 12 лет, ее муж находится под домашним арестом. Полина принадлежит к гражданской кампании «Европейская Беларусь».
Это история многих граждан и семей Беларуси, которые разлучила диктатура Лукашенко и которая продолжает преследовать людей. За нее и за всех вас, за свободу и демократию мы не перестанем бороться.