Евродепутат о Полине Шарендо-Панасюк: За нее и за всех вас мы не перестанем бороться 1 9.06.2021, 15:25

Европа восхищается смелостью белорусской активистки.

Евродепутат от Португалии Изабель Сантос прокомментировала решение так называемого суда по делу активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Напомним, ее приговорили к двум годам колонии.

Евродепутат Изабель Сантос назвала этот незаконный приговор «темным днем для демократии»:

— Полина поразительно смело вела себя на политически мотивированном судебном процессе, которым управлял марионеточный судья. Я читаю вашу реакцию в комментариях к новости о Полине... какое мужество, какая честность! Ее ждут двое детей 5 и 12 лет, ее муж находится под домашним арестом. Полина принадлежит к гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Это история многих граждан и семей Беларуси, которые разлучила диктатура Лукашенко и которая продолжает преследовать людей. За нее и за всех вас, за свободу и демократию мы не перестанем бороться.

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