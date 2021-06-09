Геннадий Федынич: Власти поняли опасность ситуации 9.06.2021, 15:26

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Лукашисты явно начали волноваться из-за возможного существенного расширения санкций со стороны Запада.

По мнению лидера Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича, до властей дошло, что санкции ставят под угрозу всю систему экономического общения с демократическими странами, которая выстраивалась длительное время:

- Если отработана система реализации продукции и есть соответствующие источники, то перейти на другие – очень трудно. Если они будут утеряны, вернуться туда будет почти невозможно. Я думаю, что это понимают и в соответствующих отраслевых министерствах и руководители предприятий. Можно потерять эти рынки сбыта и туда не вернуться, а это уже провал, – цитирует лидера РЭП «Радыё Рацыя».

- Кажется, что власти Беларуси поняли опасность ситуации. По прежним шаблонам начали подавать сигналы о возможности торговли политзаключенными. Но ведь ситуация, в отличии от прежних времен, зашла очень далеко. Ответственность за это лежит на нынешнем руководстве Беларуси, – считает Геннадий Федынич.

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