Белорусы жалуются, что не могут привиться вторым компонентом вакцины 9.06.2021, 15:43

Как так вышло и что делать?

Как стало известно «Нашей Ниве», уже в нескольких поликлиниках разных городов и районов наблюдается проблема: нет второго компонента вакцины. Люди приходят через 21 день после введения первого компонента и уже на месте узнают, что «второго нет в наличии, а когда будет — неизвестно».

Но почему так происходит?

В минской поликлинике №38, где люди сегодня столкнулись с этой проблемой, журналистам не смогли конкретно ответить на вопрос: «Обычно если мы приглашаем человека на первую прививку, то вторая состоится обязательно по графику. Но тут вот второй компонент не довезли своевременно. Нам обещали, что его передадут в нашу поликлинику до конца недели. Мы будем сообщать об этом гражданам по телефону».

Всем, кто хочет ускорить процесс, в Минздраве советуют обращаться в центральную поликлинику вашего района, которая обычно распределяет вакцины в другие медучреждения и может скоординировать, где еще можно привиться (для Октябрьского района и 38-й поликлиники это 3-я больница), а также в местные центры гигиены и эпидемиологии.

«Согласно последним исследованиям, интервал между введением двух компонентов может быть увеличен до 90 дней, — успокаивает один из эпидемиологов. - Первый компонент и второй — разного состава, их даже разливают неодновременно, поэтому и поступать в поликлиники они могут в разное время».

Согласно последним данным, в Беларуси 619 тысяч человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. около 329 тысяч граждан прошли полный курс вакцинации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».