В России снова отложили поставки «не имеющего аналогов» в мире танка Т-14 «Армата» 1 9.06.2021, 15:47

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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

Речь о поставках танков в войска идет с 2015-го года.

Поставки танков Т-14 «Армата» перенесли на 2022 год. В какой-то там раз подряд. Хотя, не в какой-то там, а в определенный, ведь еще в 2015-м поставки Т-14 «Армата» в войска обещались Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, пишет sprotyv.info.

В 2020-м глава Минпромторга Денис Мантуров обещал старт поставок Т-14 «Армата» в ВС РФ весной 2021-го. Весна прошла и… гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заверил о поставках Т-14 «в текущем году». Ну или следующем?

Самое смешное то, что в 2015 году директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил о том, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 «Армата» до 2020 года!

Таким образом, танк, на разработку которого потратили более 5 млрд. рублей на этапе проектирования, а сколько после – военная тайна, по-прежнему пугает M1 Abrams и Leopard 2A5 с ура-патриотических коллажей, ну или в режиме баталий компьютерных игр.

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