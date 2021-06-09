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Православного архиепископа, который призвал фальсификаторов встать на колени, официально отправили в отставку

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  • 9.06.2021, 16:05
  • 10,514
Православного архиепископа, который призвал фальсификаторов встать на колени, официально отправили в отставку

Решение было принято в Москве.

В Москве 9 июня срочно собрался Синод РПЦ, чтобы рассмотреть вопрос Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия. В результате иерарх был «отправлен на покой по состоянию здоровья». Теперь он будет жить в Минске, пишет nn.by.

Новым епископом в Гродно стал Антоний (светское имя Денис Доронин), который до этого был епископом Слуцким и Солигорским.

Архиепископ Артемий занял принципиальную позицию во время президентских выборов 2020 года. На богослужении 16 августа он говорил:

«Вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь». Уже в этом году он говорил, что «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог». Позиция архиепископа Артемия не нравилась представителям власти.

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