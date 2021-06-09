Ученые: В Норвегии тающий ледник обнажил артефакты викингов 2 9.06.2021, 16:20

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ФОТО : МТРК «МИР»

Ледник Лендбрин удивил археологов новыми открывшимися реликвиями.

Ледник Лендбрин, который отступает в течение двух последних десятилетий, удивил археологов новыми открывшимися реликвиями. Одни из них относятся к эпохе викингов, другие – к более поздним временам.

Ко второй группе принадлежит деревянная коробка для свечей, которая на удивление хорошо сохранилась. Внутри нее находились остатки восковой свечи с фитилем. Радиоуглеродное датирование показало, что этот ящик изготовили из древесины сосны в 1475-1653 годах.

Команда археологов из Программы ледниковой археологии в Иннландете (Glacier Archaeology Program in Innlandet) рассказала об этом событии на своей странице в Facebook, пишет vokrugsveta.ua.

Перед тем, как найти ящик для свечей, археологи обнаружили множество других предметов. В том числе копья, снегоступы для лошадей, трости, поводки, варежки. Были здесь и останки одомашненной собаки. Некоторые находки относились ко временам викингов.

Археологи находят «подарки» ледника, расположенного в горах Йотунхейм на высоте 1800 метров, с 2011 года.

В давние времена там находился перевал викингов. А до них, считают исследователи, и других племен. Долгое время переход был погребен под толстыми льдами. Но из-за глобального потепления ледник начал стремительно таять, то и дело открывая миру различные артефакты.

Свечные коробки были в старину привычным предметом быта. Свет от длинных свечей помогал фермерам перегонять скот на летние пастбища через перевал Лендбрин: туда, где кормов было в изобилии.

Свечи стоили дорого, поэтому о них заботились по-особенному. Одиночная свеча помещалась в ящик, который защищал ее от непогоды во время путешествий.

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