Белорусские турфирмы начали предлагать туры в Грецию через Турцию 2 9.06.2021, 16:36

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В итоге перелет будет стоить примерно одну тысячу евро на двоих.

Как выяснили журналисты Sputnik, ближайшие турпакеты в Грецию сформированы на конец июня. Но поездка ударит по карману. Визу обещают сделать за две недели, обойдется она в 70 евро — по 35 евро за консульский сбор и оформление. Еще по 15 евро нужно отдать за два ПЦР-теста: один до вылета из Минска, а второй перед возвращением.

Как и в Черногорию, полет в Грецию займет около 10 часов, из которых основное время — стыковка в Стамбуле. В итоге перелет потянет примерно на 1 тыс. евро на двоих, а самый бюджетный отдых без питания — от 1,4 тыс. евро.

К слову, в Греции готовы принимать без ПЦР-теста туристов, которые прошли полный курс вакцинации. Среди разрешенных препаратов указаны китайская вакцина от Sinopharm, а также российская «Спутник V».

Полетные программы в Грецию из Беларуси были приостановлены после инцидента с самолетом Ryanair в Минске 23 мая, когда для «Белавиа» закрыли воздушное пространство страны ЕС. Изначально туры планировались с 10 июня. По словам туроператоров, спрос был большой, так как лететь через Минск рассчитывали и многие россияне.

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