Ученые рассчитали массу всех частиц SARS-CoV-2 в мире 9.06.2021, 16:54

Специалисты из Института Вейцмана в Израиле объяснили, как у них это получилось.

Все частицы SARS-CoV-2, циркулирующие в настоящий момент в мире, весят всего около 10 кг, выяснили специалисты из Института Вейцмана в Израиле. Детали они изложили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод – gazeta.ru ).

Чтобы рассчитать, сколько частиц вируса может переносить каждый инфицированный человек, ученые использовали результаты предыдущих исследований концентрации вирионов в тканях макак-резусов, включая легкие, миндалины, лимфатические узлы и пищеварительную систему. Пересчитав эти данные с учетом особенностей человеческого организма и мутаций, которые вирус накапливает за время нахождения в организме, исследователи установили, что каждый человек в пик инфекции несет в себе от 1 до 10 мкг вирионов. С учетом количества больных, общая масса частиц в настоящее время составит 0,1-10 кг.

Такой разброс обусловлен разницей вирусной нагрузки у некоторых людей — бессимптомные носители, как правило, имеют меньшую концентрацию вируса в организме, чем те, кто столкнулся с тяжелым течением болезни.

