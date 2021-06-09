Опрос: партия Меркель увеличивает отрыв от «Зеленых» в Германии 9.06.2021, 17:27

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Правоцентристская коалиция христианских демократов и Христианского социального союза наращивает преимущество.

Правоцентристская коалиция христианских демократов и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) наращивает свое преимущество над «Зелеными» в рейтингах политических партий.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Forsa, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

Опрос показал, что рейтинг ХДС/ХСС составляет 27% - рост на два пункта, в то время как уровень поддержки «Зеленых» упал на два пункта, до 22%.

Все остальные партии остались без изменений по сравнению с показателями прошлой недели. Социал-демократы и «Свободная демократическая партия» набирают по 14%, «Альтернатива для Германии» - 9%, а Левая партия - 6%.

Если эти цифры превратить в реальные голоса на сентябрьских выборах, были бы возможны три правительственные комбинации: ХДС/ХСС и «Зеленые»; так называемая светофорная коалиция «Зеленых», СДПГ и Свободных демократов; и коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП.

Отрыв кандидата от «зеленых» на пост канцлера Анналены Бербок от ее соперников Армина Лашета и Олафа Шольца уменьшился. По сравнению с предыдущей неделей она потеряла три пункта и уровень ее поддержки составляет 21%.

Лашета сейчас поддерживают 20% избирателей (1 пункт), а позиции Шольца улучшились до 16% (2).

Forsa дает статистическую погрешность в 2,5%.

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