Бывшие дольщики наклонившейся новостройки в минском Уручье не могут вернуть свои деньги 5 9.06.2021, 17:30

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фото: onliner.by

Что говорит застройщик?

Про долгострой в Минске на Купревича, 16, СМИ писали много и подробно. Это та самая многоэтажка, которая дала осадку выше допустимых норм, потянувшись в сторону земли. Застройщик взялся исправлять ситуацию, но сроки ввода «пизанской башни» затянулись. Устав от ожиданий, несколько десятков дольщиков отказались от квартир, пишет «Онлайнер».

В течение трех месяцев людям должны были вернуть их деньги. Сроки прошли, а денег нет. При этом некоторые «ждуны» продолжают платить проценты по кредитам. Чтобы решить ситуацию, бывшие дольщики пошли в суд. И выше.

Некоторые дольщики ждут выплат уже 6 месяцев

О том, что люди не могут получить свои деньги от госзастройщика, рассказал бывший дольщик долгостроя Вадим. По закону «Минский домостроительный комбинат» должен был рассчитаться с людьми и банками, которые предоставили кредиты на строительство, не позднее 3 месяцев с момента подписания акта о расторжении договоров долевого строительства, но этого не произошло.

— Есть дольщики, которые ждут деньги с декабря 2020 года, однако выплаты не произведены до сих пор.

Также застройщик не возвращает денежные средства банкам, и бывшие дольщики вынуждены ежемесячно выплачивать проценты за пользование кредитом, которым они не смогли воспользоваться по вине застройщика. На все обращения застройщик отвечает, что у него отсутствуют денежные средства, и каждый месяц обещает бывшим дольщикам, что в следующем месяце, возможно, начнутся выплаты. Так происходит уже на протяжении 6 месяцев, — замечает Вадим.

«Ветвей власти много, а ответственных нет»

На взгляд бывших дольщиков, решение есть. Даже два. Люди предложили властям выделить застройщику заем, который позволит расплатиться по долгам, либо закрыть вопрос квартирами от других застройщиков ГПО «Минскстрой».

«В связи с тем, что МДК входит в ГПО „Минскстрой“, было предложено рассмотреть вопрос компенсации выплат бывшим дольщикам недвижимым имуществом — квартирами в жилых домах других государственных застройщиков, которые входят в ГПО „Минскстрой“, при дальнейших взаиморасчетах между МДК и другими застройщиками внутри ГПО „Минскстрой“», — такие предложения дольщики направили в ОАО «Минский домостроительный комбинат», ГПО «Минскстрой», Министерство архитектуры и строительства и Мингорисполком, но досудебно урегулировать ситуацию не получилось.

— На многочисленные обращения не поступило ни одного конкретного предложения по выходу из ситуации, кроме того, что дольщики могут обратиться в суд, — говорит Вадим.

С их слов, скандальная история может пустить тень на весь рынок жилья и серьезно подорвать доверие к государственным застройщикам:

— Мы могли предположить, что такая ситуация может произойти только с частными несостоятельными застройщиками, но никак не с государственным. Добропорядочные граждане страны доверились государственному застройщику, чтобы улучшить жилищные условия для себя и своих детей, но в итоге не могут получить свои денежные средства и вынуждены обращаться в суд, так как обращения в нижестоящие инстанции не дают результата.

К слову, пока обращение выше также не дало видимых результатов. По последним данным, дело передали для рассмотрения в Мингорисполком.

фото: onliner.by

Как проходят суды с застройщиком

При этом суды между бывшими дольщиками и МДК идут уже полным ходом. Об одном из производств рассказал Александр — еще один дольщик «покосившегося» долгостроя. Заявление о расторжении договора и возврате денег мужчина подал 7 декабря 2020 года. В законные три месяца застройщик не уложился, и в середине мая Александр подал иск в суд:

— На первом заседании мы заявили ходатайство о наложении ареста на имущество МДК — сопоставимую по площади и цене квартиру на Партизанском проспекте, которую они продавали с аукциона. Сейчас застройщик ходатайство обжалует в Минском городском суде по частной жалобе, поэтому наше дело приостановили.

Однако несколько дольщиков уже выиграли суды. С одним но: деньги будут возвращены в белорусских рублях:

«Постановлением суда возврат денежных средств должен производиться в белорусских рублях, причем не по актуальному курсу, а по курсу на момент внесения средств».

— К примеру, в 2018 году дольщик внес 10 тысяч долларов, эквивалентных 20 тысячам рублей, именно на эту сумму он и может рассчитывать. Не сказать, что потери колоссальные, но они есть, — сетует Александр.

По его мнению, суд руководствовался тем, что на расчетный счет попадали белорусские рубли, значит, и выплаты должны быть рублевыми:

— Вместе с тем, ставку рефинансирования применят на весь срок выплат. Таким образом, набегает хоть какая-то компенсация курсовых разниц.

Однако самый болезненный вопрос на сегодня — сроки. Доказать свою правду в суде можно, но как заставить платить, если денег нет?

— Застройщик объясняет задержку отсутствием денег и форс-мажором. Но мы не видели ни одного решения или документа, где подтверждается, что их вины нет, — отмечает мужчина.

К слову, Александр — один из тех, кто строился с привлечением кредита. Мужчина до сих пор выплачивает проценты за пользование банковскими деньгами. Компенсацию трат дольщик также планирует вернуть через суд.

фото: onliner.by

Что говорит застройщик

За время строительства дома в Минском домостроительном комбинате сменилось три директора. Первый умер, а второй сел за взятки. Сейчас руководит предприятием Юрий Серегин. Он рассказал, почему МДК тянет с выплатами и когда бывшие дольщики получат свои деньги:

— По поводу задержки все предельно просто. На сегодня у нас более 70 расторгнутых договоров.

Примерно сорока бывшим дольщикам мы уже вернули деньги на сумму не менее 9 млн рублей. Осталось выплатить чуть больше 5 млн еще трем десяткам человек. Возвращать деньги мы, безусловно, будем.

В МДК видят два источника погашения долгов перед бывшими дольщиками. Первый — аукцион по продаже квартир на Партизанском проспекте (торги состоятся в понедельник, 14 июня). Второй — долевое строительство новых объектов.

— Четыре новых объекта уже в работе, пятый появится в июле-августе. Это жилье для многодетных. Пока поток не очень активный (ждем, когда люди оформят субсидии, материнский капитал), но стройка уже идет за счет накопленной оборотки. Сложно ответить, когда именно мы расплатимся с бывшими дольщиками, поскольку все зависит от прихода новых. Но я думаю, что мы начнем возвращать деньги во второй половине июля и завершим к сентябрю-октябрю, — рассказал Юрий Серегин.

О том, будет ли застройщик возмещать проценты по кредитам, которые бывшие дольщики все еще выплачивают банкам, в МДК ответили так:

— Вообще, не планировали. Только если в судебном порядке.

фото: onliner.by

Когда долгострой введут в эксплуатацию

Напомним, сдать высотку в эксплуатацию должны были летом 2019 года, но вместо новоселья случилась цепочка досадных переносов. В декабре 2020 года застройщик робко говорил про апрель, ближе к делу звучал май, но на улице уже июнь, а дом все еще не готов. Юрий Серегин комментирует ситуацию так:

— Что касается дома, то нам удалось остановить осадку. Все работы по стабилизации выполнены, последние 5 месяцев дом дает минимальную осадку — от 1,5 до 3 мм в месяц. В данный момент мы завершаем те мелкие хвосты, которые оставались перед вводом в эксплуатацию: подправляем фасад, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы. Параллельно собираем справки и заключения. Так, на этой неделе завершили эпопею по электричеству, сейчас разбираемся с теплом, водоканалом и прочим.

Наша задача, чтобы в июне дом был полностью готов к вводу в эксплуатацию. Останется вопрос в экспертизе. Предварительно рассматривать документацию начнут уже во вторник, 15 июня. Я очень рассчитываю, что в июле дом будет сдан.

Отметим, что в долгострое 275 квартир. На момент начала массовых расторжений договоров непроданными оставались около 20 из них. На сегодня свободно порядка 100 объектов недвижимости. Если до ввода в эксплуатацию не появится новых дольщиков, все квартиры будут проданы через аукцион.

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