Физики рассказали, как появилось северное сияние 2 9.06.2021, 18:17

1,230

Такое открытие ученые сделали впервые.

Физики, работающие в Университете Айовы, воссоздали в лаборатории процесс согласно которому возникло северное сияние. Об этом сообщает Science Alert.

Таким образом, исследователи подтвердили теорию о механизме ускорения частиц, которые к такому стремительному движению подталкивают к ускорению электроны, расположенные вдоль силовых линий магнитного поля. Их еще называют волнами Альвена.

"Идея о том, что именно этим волны могут построить электроны, создающие северное сияние, возникла еще 40 лет назад. Однако только теперь мы окончательно ее подтвердили", - заявил физик Крейг Клетцинг.

Команда исследователей генерировала альвеневские волны в плазме LAPD и вместе с этим измеряла разделение электронов согласно разным условиям формирования северных сияний.

Оказалось, что эти волны передают энергию электронам резонансно с другими волнами.

Как подытожили физики, передача энергии от волны к частице несколько ослабляет волну и таким образом препятствует дестабилизации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».