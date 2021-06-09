Физики рассказали, как появилось северное сияние

Физики рассказали, как появилось северное сияние2
- 9.06.2021, 18:17
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Такое открытие ученые сделали впервые.
Физики, работающие в Университете Айовы, воссоздали в лаборатории процесс согласно которому возникло северное сияние. Об этом сообщает Science Alert.
Таким образом, исследователи подтвердили теорию о механизме ускорения частиц, которые к такому стремительному движению подталкивают к ускорению электроны, расположенные вдоль силовых линий магнитного поля. Их еще называют волнами Альвена.
"Идея о том, что именно этим волны могут построить электроны, создающие северное сияние, возникла еще 40 лет назад. Однако только теперь мы окончательно ее подтвердили", - заявил физик Крейг Клетцинг.
Команда исследователей генерировала альвеневские волны в плазме LAPD и вместе с этим измеряла разделение электронов согласно разным условиям формирования северных сияний.
Оказалось, что эти волны передают энергию электронам резонансно с другими волнами.
Как подытожили физики, передача энергии от волны к частице несколько ослабляет волну и таким образом препятствует дестабилизации.