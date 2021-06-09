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Физики рассказали, как появилось северное сияние

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  • 9.06.2021, 18:17
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Физики рассказали, как появилось северное сияние

Такое открытие ученые сделали впервые.

Физики, работающие в Университете Айовы, воссоздали в лаборатории процесс согласно которому возникло северное сияние. Об этом сообщает Science Alert.

Таким образом, исследователи подтвердили теорию о механизме ускорения частиц, которые к такому стремительному движению подталкивают к ускорению электроны, расположенные вдоль силовых линий магнитного поля. Их еще называют волнами Альвена.

"Идея о том, что именно этим волны могут построить электроны, создающие северное сияние, возникла еще 40 лет назад. Однако только теперь мы окончательно ее подтвердили", - заявил физик Крейг Клетцинг.

Команда исследователей генерировала альвеневские волны в плазме LAPD и вместе с этим измеряла разделение электронов согласно разным условиям формирования северных сияний.

Оказалось, что эти волны передают энергию электронам резонансно с другими волнами.

Как подытожили физики, передача энергии от волны к частице несколько ослабляет волну и таким образом препятствует дестабилизации.

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