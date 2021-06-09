Завтра в Минске будет частичное солнечное затмение 9.06.2021, 19:10

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Во сколько его смотреть.

- 10 июня 2021 года состоится кольцеобразное солнечное затмение, максимальную фазу которого можно будет наблюдать на крайнем севере, Северном полюсе, с территории Канады, Гренландии и Дальнего Востока, - сообщает минский планетарий.

В Беларуси можно будет увидеть только частные фазы солнечного затмения. При частном затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру, скрывая только его часть.

В Минске затмение начнется в 13 часов 07 мин, максимальная фаза наступит в 14 часов 08 минут 39 секунд, а закончится в 15 часов 09 мин. При максимальной фазе в Минске Луна покроет 12% площади солнечного диска.

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