закрыть
9 июня 2021, среда, 19:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завтра в Минске будет частичное солнечное затмение

  • 9.06.2021, 19:10
  • 1,276
Завтра в Минске будет частичное солнечное затмение

Во сколько его смотреть.

- 10 июня 2021 года состоится кольцеобразное солнечное затмение, максимальную фазу которого можно будет наблюдать на крайнем севере, Северном полюсе, с территории Канады, Гренландии и Дальнего Востока, - сообщает минский планетарий.

В Беларуси можно будет увидеть только частные фазы солнечного затмения. При частном затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру, скрывая только его часть.

В Минске затмение начнется в 13 часов 07 мин, максимальная фаза наступит в 14 часов 08 минут 39 секунд, а закончится в 15 часов 09 мин. При максимальной фазе в Минске Луна покроет 12% площади солнечного диска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович