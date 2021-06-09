В парламенте Боливии депутаты устроили драку с борьбой на полу 1 9.06.2021, 19:19

фото: epa

Видеофакт.

В Боливии 8 июня депутаты устроили драку во время заседания парламента. Видео опубликовано на каналах Allnewsin1 и The Telegraph в YouTube.

Причиной для драки стало рассмотрение вопроса законности ареста депутата Жанин Аньес, которая исполняла обязанности президента Боливии в 2019–2020 годах после отставки Эво Моралеса. Парламент Боливии рассматривал, как Аньес пришла к власти, и слушал отчет министра внутренних дел Эдуардо дель Кастильо. Некоторые выступавшие говорили, что администрация Аньес была законным переходным правительством после выборов, вызвавших протесты против фальсификации; другие считают, что это был переворот с целью свержения Моралеса.

По данным Daily Mail, зачинщиками драки стали оппозиционер Генри Ромеро и член правящей Социалистической партии MAS Антонио Колке, их обмен ударами перешел в борьбу на полу, пока другие депутаты пытались их разнять. Позднее вспыхнула драка между еще двумя представительницами парламента – Татьяной Аньес де Кримос и Марией Аланокой.

Издание отмечает, что у стен парламента в это время собрались люди с картонными гробами и транспарантами, призывавшие к справедливости для жертв столкновений, унесших жизни 33 человек после избрания Моралеса.

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