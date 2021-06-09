Полина Шарендо-Панасюк признана политзаключенной 2 9.06.2021, 19:32

Полинa Шарендо-Панасюк

Правозащитники призывают освободить активистку «Европейской Беларуси» из-под стражи.

Правозащитники признали политзаключенной Полину Шарендо-Панасюк, осужденную на два года лишения свободы, сообщает правозащитный сайт "Весна".

Правозащитники считают, что статьи об оскорблении необходимо вывести из Уголовного кодекса. Преследование и лишение свободы брестской активистки по этим статьям они считают политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения.

"Насилие против милиционеров" было в том, что во время обыска с одного из них женщина сорвала маску, а другого ударила в плечо. Это не повлекло никаких телесных повреждений.

"В соответствии с Конституцией гарантируется неприкосновенность жилья и других законных владений граждан. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и иное законное обладание гражданина против его воли.

В соответствии со ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилья. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств", — пишут правозащитники.

Действия милиционеров они расценивают именно как произвольное вмешательство в жизнь брестчанки.

Поступок Шарендо-Панасюк правозащитники оценивают так: "Не является преступлением деяние, совершённое в состоянии необходимой обороны, то есть, в соответствии с УК, при защите не только жизни и здоровья, но и прав защищающего или иного лица, интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путём причинения вреда тому, кто посягает, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Причиненный ущерб — неосторожная царапина у сотрудника ОВД,— явно не выходит за такие пределы и является соизмеримым нарушенному потерпевшим праву".

Правозащитники призывают пересмотреть судебное решение по поводу Полины Шарендо-Панасюк и гарантировать ей справедливое судебное разбирательство. Они призывают освободить женщину из-под стражи под подписку.

Также они призывают немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", "Инициатива FORB", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский ПЕН-центр.

Муж Полины Андрей Шарендо, который находится под домашним арестом, также считается политзаключенным.

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