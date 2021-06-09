Гомельский священник: Диктаторы-побратимы запустили свои синие пальцы и в Церковь Христову 9 9.06.2021, 19:51

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фото: gomel.today

Руководство БПЦ в полном составе прочно вошло в историю Церкви Беларуси как совет нечестивых.

Гомельский священник Владимир Дробышевский пишет об увольнении архиепископа Гродненского Артемия, осудившего насилие:

- Уже сегодня в Патриархии состоялось по зуму внеочередное экстренное заседание Синода РПЦ и это одно единственное решение было срочно утверждено. Диктаторы-побратимы запустили свои синие пальцы и в Церковь Христову. Подобных прецедентов еще не было. Все произошло так быстро, что особо бросается в глаза «непричесанная» формулировка-причина: «по состоянию здоровья согласно ходатайству Синода БПЦ». То есть это не епископ Артемий сам просится на покой в связи со своим не совсем хорошим здоровьем, а белорусский Синод ходатайствует о его плохом здоровье. «...местом покоя назначить город Минск», видимо, для контроля, а может и как заложника...

Теперь тем самым все руководство БПЦ, в полном составе, прочно вошло в историю Церкви Беларуси как совет нечестивых. Они так много и нудно твердили мантру о «неучастии Церкви в Политике», так усердно закрывали глаза на творимые беззаконие и насилие, что отнялся у них и последний разум. Сами, своими руками, по собственной ли инициативе, по велению ли самонареченного кесаря, первосвященники БПЦ прямо работают на политический режим и лично борются со словом правды и свободомыслием.

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