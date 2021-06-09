Доля России на мировом рынке изобретений рухнула ниже 1% 1 9.06.2021, 20:02

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Доля РФ в мировых патентных заявках за 10 лет сократилась почти вдвое.

Россия продолжает сдавать позиции на мировом рынке технологических ноу-хау и научных исследований, несмотря то, что массовое внедрение инноваций заложено в качестве национальных проектов Кремля, передает finanz.ru.

Число патентных заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями в стране и за рубежом, за последние 10 лет уменьшилось на 10%, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По итогам 2019 года российские резиденты зарегистрировали 29712 заявок на изобретения - на тысячу меньше, чем годом ранее, и на 3 тысячи показателей начала 2010х.

Доля России в мировых патентных заявках за 10 лет сократилась почти вдвое - с 1,6% до 0,9%.

«Данные о патентовании <…> наглядно отражают процессы разработки новых технологий» и позволяют «оценить технологический потенциал страны»: это статистика свидетельствует, что «темп технологического обновления в России заметно снизился», отмечает замдиректора ИСИЭЗ ВШЭ Екатерина Стрельцова. Влиятельность российской науки в наиболее значимых областях также заметно отстает от лидеров, отмечают в ВШЭ. На середину 2020 года, научные работы, выполненные с участием российских ученых, вошли в состав 502 глобальных исследовательских фронтов - то есть кластеров исследований с совместным цитированием, составляющих «передний край науки».

На российские работы пришлось 4,83% из 10393 таких «фронтов». По этому показателю Россия занимает 26-е место в мире - ниже Польши и Финляндии, а от лидеров - США и Китая - отстает в 10-14 раз.

Увеличить производство инновационной продукции в экономике также пока не удается. За 2015-19 гг в реальном выражении (то есть в постоянных ценах) ее объем даже снизился - с 2,172 трлн рублей в год до 2,024 трлн, подсчитали эксперты.

Доля инновационных товаров и услуг в стране составляет всего 6,1% против 27,9% в Испании, 27,3% в Великобритании, 19% в Германии, 18% в Австрии. Причем за 2015-19 гг этот показатель снизился на треть (-1,8 процентного пункта, а в среднетехнологичных секторах - на 2,8-4,2 п.п.

По оценке РАН, отток ученых и высококвалифицированных специалистов из России за последние 9 лет ускорился в 5 раз.

Если в 2012 году ежегодно страну покидали 14 тысяч научных работников, то теперь это уже 70 тысяч. Количество ученых в стране сокращается три десятилетия подряд, и если в 1990 году Россия занимала первое место по числу исследователей (992 тысячи), то к 2021 году потеряла две трети научных кадров (348 тысяч).

В бюджете-2021 на гражданскую науку заложено 563,5 млрд рублей, или 7,8 млрд долларов. Это всего 2,4% от размера бюджета (22,6 трлн рублей) и 10 раз меньше ассигнований на армию и силовые структуры (5,659 трлн рублей).

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