Биткоин вырос на 16% на фоне легализации в Сальвадоре

Биткоин вырос на 16% на фоне легализации в Сальвадоре1
- 9.06.2021, 21:01
Сальвадор первым в мире легализовал биткоины как платежное средство.
Курс биткоина вырос на 16%, почти до 36,7 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты растет на фоне легализации биткоина парламентом Сальвадора.
Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, передает РБК.
Максимальная стоимость биткойна 9 июня на крупнейших биржах достигала 36,69 тысячи долларов. К 18:54 рост замедлился до 15%.
За неделю курс биткойна снизился на 4%.
Напомним, сегодня Сальвадор первым в мире легализовал биткоины как платежное средство. Их использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.