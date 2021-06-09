Биткоин вырос на 16% на фоне легализации в Сальвадоре 1 9.06.2021, 21:01

Фото: Getty Images

Сальвадор первым в мире легализовал биткоины как платежное средство.

Курс биткоина вырос на 16%, почти до 36,7 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты растет на фоне легализации биткоина парламентом Сальвадора.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, передает РБК.

Максимальная стоимость биткойна 9 июня на крупнейших биржах достигала 36,69 тысячи долларов. К 18:54 рост замедлился до 15%.

За неделю курс биткойна снизился на 4%.

Напомним, сегодня Сальвадор первым в мире легализовал биткоины как платежное средство. Их использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.

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