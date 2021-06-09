Где отдохнуть белорусам в условиях закрытых границ 1 9.06.2021, 22:54

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Фото: ТК / Белсат

И что по ценам.

Белорусам нужен отдых. В прошлом году он был испорчен локдауном в соседних странах. Сейчас добавились закрытые властями Беларуси границы и закрытое иностранными правительствами небо. «Белсат» выяснил, какие возможности остались у белорусов и где можно набраться сил на следующий год.

Туры выходного дня

Отличная возможность 1-3 дня путешествовать по Беларуси. Не нужны ни прививка, ни ПЦР-тест. В прошлом году, когда начался локдаун, многие воспользовались такими турами.

«В прошлом году у нас заметно повысился спрос на туры выходного дня. Люди так и говорили, что откладывали деньги на отдых и теперь тратят их на наши туры. Брали по несколько походов за месяц», – рассказывает Карина Ситник, директор туристической компании «Поход в народ».

Фирма занимается велосипедными, байдарочными и другими походами по Беларуси.

В этом году повышенного спроса на туры, по словам Карины Ситник, пока нет.

Однако эксперт отмечает, что чаще стали отдыхать в походах по стране иностранцы, которые сейчас не могут уехать из Беларуси:

«Им интересны туры на Припять, в белорусскую часть Чернобыльской зоны. С этого обычно начинается знакомство с таким вариантом отдыха, как туры на выходные. Потом люди присоединяются к другим нашим программам, чтобы посмотреть страну».

Фото из личного архива Карины Ситник

По словам Карины, с прошлого года не спадает интерес белорусов к агроусадьбам.

Люди, привыкшие самостоятельно организовывать отдых, планируют свои маршруты по стране и останавливаются у хозяев усадеб.

«Самые посещаемые точки – это и самые известные: болото Ельня остается востребованным, в Беловежскую пущу в июле прошлого года стояла очередь из машин», – отмечает специалист.

Что с ценами?

Теперь сплавиться на байдарках можно за Br 30, а погулять по древнему болоту Витебщины – за Br 120. Карина Ситник заметила, что путевки немного подорожали с прошлого года, но это не сравнимо с курсом доллара:

Фото из личного архива Карины Ситник

«Мы стали зарабатывать немного меньше. Поднимать цены не планируем, но стараемся предложить нашим туристам максимально разнообразные путешествия по сезону. Весной сплавлялись по Припяти, ездили наблюдать за куликами, сейчас организуем велосипедные маршруты по Витебскому Поозерью».

Санатории

Гораздо больше белорусов начало восстанавливать свое здоровье на родине, рассказала «Белсату» работница санатория в Витебской области Людмила:

«Раньше к нам в основном ездили россияне, а с прошлого года стало много белорусов. Правда, они не часто приезжают на целый месяц. Это обычно одна или две недели».

Санаторий «Нарочь». Фото: commons.wikimedia.org

Но в этом году ажиотажа с отдыхом нет: «Мы в прошлом году удивлялись такой своей популярности у земляков, а в этом году уже готовы к их приезду».

Людмила уверяет, что при желании можно найти отдых в белорусском санатории не хуже, чем за границей:

«Да, у нас нет моря, но и не так жарко, как в том же Египте летом. Не придется страдать от акклиматизации, ехать недалеко. Да и санаторий – это же не просто лег и лежишь. Здесь и здоровье можно поправить, посетить врачей, процедуры разные, терапию. Бывает, приедет человек, измученный весь, с серым лицом, зажатый, а походит на массаж, попьет травяных сборов, подышит свежим воздухом –и буквально оживает».

Что с ценами?

В Беларуси много санаториев, можно найти вариант, соответствующий бюджету. Цены от Br 40 за двухместный номер в сутки. Будут ли цены расти, неизвестно.

«Пока не планируют их повышать, но как там будет с экономикой – посмотрим», – рассказывает работница санатория.

Самолетом: Египет и Турция

Самые популярные у белорусов зарубежные курорты пока остались доступными. Это Турция и Египет. Туда летают чартеры из Минска, можно купить билеты и самостоятельно.

Белорусы могут посетить без визы еще и Грузию. Билеты также можно приобрести самостоятельно.

Можно пробовать и более сложные варианты, с пересадками в Москве. Так можно залететь в Черногорию или Албанию. А можно и не залететь или не вернуться назад: белорусы не могут вернуться обратно через Москву.

Доехать до Москвы стало проще благодаря дополнительным маршрутам поездов и автобусов. Однако такое путешествие становится более сложным и дорожает.

Снимок имеет иллюстративный характер. Минское море. Фото: ТК / Белсат

Туристический оператор Елена советует пока не экспериментировать с зарубежным отдыхом и выбирать отработанные варианты – Турцию и Египет: «Ситуация с полетами в эти страны на сегодня надежная, туристические операторы знают, как там что работает на месте».

На агрегаторах туров до сих пор остаются предложения посетить Болгарию и другие страны, но они уже не актуальны. «Объявления убирают руками, а мало у кого из операторов сейчас есть на это время. Поэтому в основном большинство предложений там недоступно», – пояснила туристический оператор.

Эксперт подчеркнула, что теперь для путешествия в любую страну нужно делать ПЦР-тест, который остается актуальным 72 часа. В некоторые страны можно взять справку о прививке. Но стоит сверять актуальную информацию, она быстро меняется.

«Если вы думаете путешествовать с пересадкой в Москве, то делайте тест максимально близко к началу поездки. Он будет актуален и для посещения России, и для перелета из ее столицы», – пояснила эксперт.

Что с ценами?

Из-за того, что самолеты сейчас облетают страны, закрывшие для белорусских бортов воздушное пространство, билеты поднялись в ценах на $ 40-50.

Автобусом

Из наземных вариантов передвижения у белорусов стали пользоваться спросом путешествия в Краснодарский край. Туда можно добраться автобусом, но это займет два дня.

Снимок имеет иллюстративный характер. Ольманские болота. Фото: ИА / Белсат

«В ту сторону еще нормально можно заехать. И жары сильной пока нет. А вот возвращаться очень сложно. Весь отдых пропадает из-за такой дороги. Но люди едут», – рассказывает туристический оператор Елена.

Что с ценами?

Такой отдых колеблется в ценах в зависимости от того, какое отдыхающий выбирает жилье. Сама дорога при раннем бронировании обойдется где-то в 100 долларов.

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