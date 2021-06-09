Очередь дошла до владыки Артемия 3 Алексей Макаркин

9.06.2021, 21:22

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Алексей Макаркин

фото: rfe/rl

Как преданный анафеме Лукашенко борется с православными и католиками.

Вчера состоялось заседание Синода Белорусской православной церкви (БПЦ). О его решениях официально сообщалось крайне скупо – что они станут известными после их утверждения Синодом Русской православной церкви, в состав которой входит БПЦ. Неофициально же стало известно, что от должности отстранен гродненский архиепископ Артемий – единственный архиерей, который в прошлом году осудил силовое подавление антилукашенковских протестов. Уже сегодня Священный Синод РПЦ в дистанционном режиме утвердил это решение.

К церковным вопросам Александр Лукашенко подходит жестко – как и к любым другим. Еще во время протестов своего поста лишился глава Белорусской церкви митрополит Павел, проявивший, с точки зрения белорусских властей, недопустимые колебания в период кризиса – его заменил полностью лояльный Лукашенко владыка Вениамин. Кстати, Павел сохранил полное доверие патриарха Кирилла – после непродолжительного пребывания на краснодарской кафедре он стал митрополитом Крутицким и Коломенским (то есть архипастырем Московской области) и вернулся в число постоянных членов Священного Синода. Затем должность главы белорусских католиков был вынужден покинуть критически настроенный в отношении Лукашенко архиепископ Тадеуш Кондрусевич – при этом условии ему было разрешено вернуться в Беларусь из Польши, куда он выезжал по служебным делам.

И вот теперь очередь дошла до владыки Артемия. Патриарх Кирилл оказался здесь в непростом положении. Согласиться на увольнение Артемия – показать, что церковь в Беларуси полностью зависима от Лукашенко. Не согласиться – испортить отношения с батькой, который когда-то назвал себя "православным атеистом"; пиетет перед церковной иерархией ему не свойственен, особенно если речь идет об удержании власти. И, более того, разойтись с позицией митрополита Вениамина и большинства белорусских архиереев – никто из них, кроме владыки Артемия, не проявлял никакой нелояльности Лукашенко. В этих условиях решение Синода БПЦ было быстро утверждено.

В современной Русской православной церкви общим местом является критика демократии и либерализма и уважение к "сильной руке" авторитарного правителя, апеллирующего к традиционным морально-нравственным ценностям. Белорусский пример показывает, что "сильная рука" может быть весьма невыгодна церкви. На контрасте вспомним правление Бориса Ельцина, к которому многие православные относятся негативно. Но при этом активный критик тогдашней российской власти (и заодно демократии) петербургский митрополит Иоанн занимал своей пост до своей кончины. И хотя у крайних реакционеров на это есть простой ответ ("владыку Иоанна отравили демократы и масоны"), но если отвлечься от конспирологии, то становится ясно, что внутрицерковную независимость удобнее сохранять именно при демократии.

Алексей Макаркин, telegram

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