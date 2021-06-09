Белорусы повторили креативную акцию 1996 года 9.06.2021, 21:28

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иллюстрационное Фото

Видеофакт.

Белорусы повторили креативную акцию 1996 года. Тогда вместе с журналистами сайта «Хартия'97», убитым режимом Олегом Бебененым, на столичную площадь Якуба Коласа вышли Лявон Вольский, Кася Камоцкая (группа «Новае Неба»), Вячеслав Корень и развернули огромный плакат «Диктатура - го*но». Другие участники пикета держали транспаранты «Лукашенко в отставку» и «Хартия'97».

На площади присутствовали руководители Мингорисполкома и милиции, но текст плаката поверг их в такой ступор, что приказ о задержании был отдан только спустя минут 10 после начала акции. Арестовали не всех: Касе Камоцкой удалось отбиться от превосходящих сил врага и остаться на свободе.

Сотрудники милиции позже рассказывали, что плакат остался у них в спецхранилище, где находится конфискованная атрибутика оппозиции. Для будущего музея, наверное, пишет телеграм-канал «Баста!»

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