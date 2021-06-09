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Вышел на свободу собственник сети Green Геннадий Кирейков

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  • 9.06.2021, 21:37
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Вышел на свободу собственник сети Green Геннадий Кирейков
Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by

Его задерживали за отказ реализовывать продукцию «ябатек».

Как стало известно «Нашей Ниве», соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе, передает nn.by.

Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».

У Кирейкова при этом работало 4500 человек.

По слухам, ходившим в бизнес-кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.

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