Вышел на свободу собственник сети Green Геннадий Кирейков

Вышел на свободу собственник сети Green Геннадий Кирейков6
- 9.06.2021, 21:37
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Его задерживали за отказ реализовывать продукцию «ябатек».
Как стало известно «Нашей Ниве», соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе, передает nn.by.
Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».
У Кирейкова при этом работало 4500 человек.
По слухам, ходившим в бизнес-кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.