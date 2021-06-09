Вышел на свободу собственник сети Green Геннадий Кирейков 6 9.06.2021, 21:37

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Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by

Его задерживали за отказ реализовывать продукцию «ябатек».

Как стало известно «Нашей Ниве», соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе, передает nn.by.

Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».

У Кирейкова при этом работало 4500 человек.

По слухам, ходившим в бизнес-кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.

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