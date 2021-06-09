На хорватском острове нашли некрополь времен Западной Римской империи 9.06.2021, 21:50

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Фото: Kantharos doo

Некрополь относится к поздней античности второй половины IV — начала V века.

После двух месяцев археологических работ были завершены исследования древних могил в саду дворца Радошевичей в городе Хвар на одноименном хорватском острове, передает «Новое время».

Исследование, которое было связано с предстоящим строительством новой городской библиотеки и читального зала Хвара, привело к впечатляющему открытию.

По предварительным данным, был обнаружен некрополь поздней античности второй половины IV — начала V века, а также восточная ветвь валов позднеантичного городища с городскими воротами. На площади 65 квадратных метров обнаружено 20 могил с остеологическими останками 32 человек.

Там были найдены простые гробницы в глиняной посуде, гробницы в амфорах, гробницы из черепицы, а также одна каменная гробница, в которой было найдено 12 скелетов. Большинство гробниц было украшено одним или несколькими керамическими кувшинами и лампами, стеклянными бутылками и сосудами, деньгами и другой утварью.

Предварительный анализ этих находок обеспечил датировку самого некрополя, но также намекнул на совершенно новые взгляды на местное и региональное производство керамики поздней античности, а также на торговые связи через документально подтвержденный импорт, некоторые из которых были впервые зарегистрированы в Адриатике.

Незадолго до окончания исследований в самых глубоких слоях была обнаружена более старая древняя стена, которая предварительно датируется II веком.

Фото: Kantharos doo

«Из всех следов позднеантичной жизни, обнаруженных на Хваре, это действительно самое значительное и богатое место, которое ярко демонстрирует все археологическое великолепие могильных находок и дает нам на данный момент наиболее подробное представление о погребальных обычаях этого места», — сказала археология Далмация Данас.

Ученые уверяют, что находка имеет большое значение, поскольку лодка хорошо сохранилась и на ней обнаружили много элементов, которые очень редко можно увидеть сохранными.

Древний деревянный катер был найден в самом конце набережной Пореча на месте Порта-де-Мар, на пересечении набережной с улицей Кардо Максимуса. Это третья такая лодка, найденная в регионе Истрия, и первая в Порече. Два других были найдены в Пуле. Лодка была изготовлена в технике шитья, характерной для северной части Адриатики.

«Это римское сшитое судно 1-го века нашей эры. Техника шитья корабля известна с более ранних периодов. Этот образец из Пореча — одна из трех лодок, найденных на суше, которые не являются частью подводных археологических находок», — сказал Бартолич Сиротич, археолог из Краеведческого музея Пореча.

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