В Литве допустили, что июнь станет последним месяцем карантина 9.06.2021, 22:15

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Об этом заявил министр здравоохранения Литвы.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис не исключил, что июнь станет последним месяцем карантина, который был введен из-за коронавируса.

Об этом сообщает Delfi.

«Летом, конечно же, не будет никаких ограничений для бизнеса. Как упоминала премьер-министр Литвы, если все будет проходить так, как сейчас, надеемся, что июнь будет последним месяцем, когда мы будем пользоваться этим словом «карантин», — сказал он.

Однако, по его словам, чрезвычайная ситуация остается в силе.

«Значит, какие-то правила будут, но это уже не будут ограничения», — сказал министр.

Дулькис заявил, что это лето не будет таким, каким было прошлое.

В Литве всего подтвердили более 200 тысяч случаев коронавируса.

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