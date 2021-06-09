В Литве допустили, что июнь станет последним месяцем карантина
- 9.06.2021, 22:15
Об этом заявил министр здравоохранения Литвы.
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис не исключил, что июнь станет последним месяцем карантина, который был введен из-за коронавируса.
Об этом сообщает Delfi.
«Летом, конечно же, не будет никаких ограничений для бизнеса. Как упоминала премьер-министр Литвы, если все будет проходить так, как сейчас, надеемся, что июнь будет последним месяцем, когда мы будем пользоваться этим словом «карантин», — сказал он.
Однако, по его словам, чрезвычайная ситуация остается в силе.
«Значит, какие-то правила будут, но это уже не будут ограничения», — сказал министр.
Дулькис заявил, что это лето не будет таким, каким было прошлое.
В Литве всего подтвердили более 200 тысяч случаев коронавируса.