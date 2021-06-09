Екатерина Снытина: Стены рухнут!
- 9.06.2021, 22:18
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Вместе мы победим.
Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поддержала Александра Ивулина.
«Сашу Ивулина осудили на 30 суток. Вы скажете это мелочь, что у нас более 450 политических заключенных, что белорусам дают несколько сроков подряд, что десятки тысяч людей прошли через тюрьмы. Но суть в том, что жизнь каждого белоруса важна, каждый день важен.
Мы боремся за свою свободу, за свободу друг друга, за свободу незнакомых нам людей, за свободу белорусов!
Саша мне как то написал: «Держимся вместе», потому что так мы сильнее! Только вместе победим!
#аСашаВыйдет это название проекта Ивулина, где Саша рассказывал нам о том, как он шел к своей мечте. Парень из Орши мечтал о том, чтобы играть в профессиональной футбольной команде, мечтал забить гол…
И его мечта сбылась!
Вот и нам нельзя терять веру, потому что Саша обязательно выйдет, а стены рухнут!» – написала Снытина в своем Instagram.
Напомним, что Ивулин осужден на 30 суток. Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было.