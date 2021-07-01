Хунта в Мьянме выпустила из тюрем более двух тысяч демонстрантов 3 1.07.2021, 7:32

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фото: ap

Но народ продолжает борьбу.

Представители захватившей власть в Мьянме военной хунты сообщили, что из тюрем страны освобождены 2296 человек, которых задержали в ходе протестов в стране. Среди освобожденных немало журналистов, отправленных за решетку в процессе освещения этих событий, сообщает dw.com.

В среду из тюрьмы Инсейн, располагающейся на острове в городе Янгон, были отпущены около 700 человек, которых встретили сотни мьянманцев, надеявшихся, что среди освобожденных окажутся их близкие. "Сегодняшние события должны вызвать впечатление, что репрессии со стороны хунты стихают. Это не так", - комментирует освобождение правозащитная организация AAPP, помогающая заключенным.

В тот же день представители хунты опубликовали в подконтрольных СМИ предупреждение о недопустимости использования выражений "хунта" и "военный путч" для описания ситуации в Мьянме. Иностранным агентствам и СМИ, которые продолжат употреблять эти определения, грозят мерами.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели сотен человек и помещению нескольких тысяч под стражу. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия, но не об освобождении политических заключенных. Протестующие раскритиковали план АСЕАН.

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