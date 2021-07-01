Спасший брата из огня 12-летний мальчик «видит и реагирует», но все еще на ИВЛ 3 1.07.2021, 7:37

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Отец рассказал о состоянии Ромы.

Роман Когодовский, который на пожаре 28 апреля вынес из дома младшего брата, получил 62% ожогов тела и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом изданию «Млын» рассказал Алексей, отец 12-летнего мальчика.

Мужчина отметил:

— Рома нас видит и реагирует, подает звуки. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Прошло несколько операций. Предстоит пересадка кожи на спине и шее. Люди до сих звонят и спрашивают, как Рома.

После пожара семье выделили арендный дом площадью 200 «квадратов»: за проживание платить не нужно, только за «коммуналку». В основном здесь живет Алексей и младшие дети Миша и Ваня, а супруга Мария — в Минске, чтобы быть рядом со старшим Ромой.

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