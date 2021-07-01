«Хватит переставлять кресла на Титанике»: мощное обращение к министру спорта 5 1.07.2021, 7:42

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Александр Опейкин

Возращения к «старой» Беларуси уже не будет.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин поделился мнением об идеях Министерства спорта Беларуси, которое вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Трудовой кодекс и закон «О физической культуре и спорте».

«Не вижу большого смысла детально комментировать одиозные предложения от Минспорта по поводу гимна и госсимволики. Времени и желания особо нет. Тем не менее, дам 5 коротких советов бывшему министру спорта Сергею Ковальчуку. Делаю это из глубокого сочувствия к человеку, который оказался абсолютно не на своем месте. Но ничего, в Минспорта таких большинство, так что им хотя бы не скучно.

1. Подымите голову и осознайте мир, в котором вы сейчас находитесь. Хотя бы спортивный мир, остальной трогать не нужно. Вы бесконечно от него отстали и вам не дано его догнать. В этом мире люди уже давно ездят на Tesla, а вы все еще упорно пытаетесь изобрести колесо.

2. Хватит переставлять кресла на Титанике. Как бы вы сейчас ни пытались играть в «старую Беларусь», ее уже не будет. Все ваши действия, законопроекты, указы и приказы не имеют никакого значения и ни на что не влияют. Это все уже предметы археологического музея, в разделе «Представления древних людей о развитии спорта». Не трате время.

3. Пора признать полную несостоятельность белoрусского спорта как на международной арене, так и среди болельщиков. Из Беларуси убрали все чемпионаты и турниры ввиду ее токсичности, а беларусы перестали болеть за свои сборные. Признайтесь себе, что никаким спортом вы сейчас не управляете (ну разве что первенством ЖЭСов), а ваша легитимность на посту министра равна нулю.

4. Поймите простое правило: ни одним указом или законом НЕВОЗМОЖНО заставить человека любить свои государственные символы и петь гимн. Это желание идет от сердца, а не от законопроекта или допсоглашения в контракте. Сегодня подавляющее большинство спортсменов не хотят исполнять государственный гимн и стоять под красно-зеленым флагом, потому что это символы тех, кто убивает, насилует и пытает в тюрьмах лучших представителей белoрусского народа. Под этим флагом людям выносят незаконные приговоры в суде, снимают на камеру пытки и насильственно удерживают власть вопреки Конституции Республики Беларусь.

5. Остановите дичь, это в ваших же интересах. Все эти давления на спортсменов и на клубы с подписанием провластного письма – все это уже напрасная стрельба в пустое небо в проигранной войне. Подписание этого письма унижает людей. Пока к вам относятся скорее как к неудачливому чиновнику эпохи Лукашенко, нежели как к откровенному злодею. Рекомендую вам остаться в истории как человек, который неплохо пробивает с обеих ног, нежели как соучастник преступной хунты.

P.S.: не подскажите, где можно взять аккредитацию на деятельность в сфере физкультуры и спорта?» – написал Опейкин.

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