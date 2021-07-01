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Медики рассказали о новых симптомах, позволяющих выявить коронавирус на ранней стадии

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  • 1.07.2021, 7:51
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Медики рассказали о новых симптомах, позволяющих выявить коронавирус на ранней стадии

Эти признаки также могут указывать на легкое течение болезни.

Британские ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, где перечисляют более широкий набор признаков, с помощью которых можно выявить больше случаев коронавируса на ранней стадии или протекающих в легкой форме.

Специалисты Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений составили расширенный список признаков, которые характерны для ранних стадий заражения коронавирусом.

Авторы исследования раскрыли, что наиболее распространенные симптомы, среди которых кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса, позволяют выявить лишь 69 процентов симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96 процентов. При этом для молодых людей до 17 лет показательный признак — головная боль. Для взрослых — потеря аппетита, а для людей от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Исследователи полагают, что такой подход может увеличить долю обнаружения коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть.

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