Один решительный шаг 2 Телеграм-канал «Баста!»

1.07.2021, 8:00

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фото: ТАСС

Забастовке — быть!

"Маленькими шагами можно достичь цели" — гласит китайская пословица.

Трудно с этим не согласиться. Так мы можем достичь нашей цели: освободиться от шайки отмороженных бандитов, захвативших и удерживающих власть. Совершать при этом нужно маленькие, почти безопасные шаги: расклейка стикеров, развешивание ленточек и флагов по ночам, отказ от покупок товаров фирм прикорытников, снятие вкладов, мелкий саботаж на производстве и т. д.

Под влиянием этих действий и внешних санкций, а может и вследствие естественной смерти упыря, система развалится сама лет через 5-10.

Но! Единственный невосполнимый ресурс любого человека это — время.

Мы потеряем несколько лет нашей жизни и украдем их у жизней наших детей!

Чтобы этого избежать, нам всем надо сделать один, но решительный шаг — забастовать!

Не надо выходить под дубинки шакалов, не надо стирать всю историю из соцсетей, просто однажды всем не выйти на работу, поехать на месяц на дачу, в деревню к родителям или просто заняться домашними делами и детьми. Да, придется сделать запас самого необходимого, придется затянуть пояса, но через месяц вся эта нечисть перегрызает друг друга и разбежится!

Давайте сделаем, наконец, этот шаг!

Никакой дядя Сэм, никакой ЕС или НАТО не подарят нам свободу! Они помогут нам после победы быстрее восстановить страну и пойти по пути цивилизованного развития, но убрать банду от власти должны МЫ САМИ!

Жыве Беларусь!

Солидарность — наша сила.

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