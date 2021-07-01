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«А ведь к нему и вправду Каддафи приходит в страшных снах»

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  • 1.07.2021, 8:12
  • 10,230
«А ведь к нему и вправду Каддафи приходит в страшных снах»

И какая-то синяя хворь переползает на Лукашенко.

А ведь к нему и вправду Каддафи приходит в страшных снах. Видимо вспоминает, что когда-то ручкался с ним. Тот в Минск прилетал, пишет телеграм-канал «Усы Лукашенко».

А теперь усатый во снах видит ту сцену с ужасом. Вот пожимают Муамар и Александр друг другу руки. И вдруг, какая-то синяя хворь переползает на Лукашенко. Он пытается вырвать свою руку, но не может. Крепко сжал ее ливийский друг. Саша в ужасе смотрит на него, а Муамар уже весь в крови и лицо все в синяках, опухшее. Тогда Саша снова в панике смотрит на руки и видит, что они у обоих синие. Тут звучит голос Каддафи: «Твой час, твой черед». Муамар пристально смотрит на Сашу улыбается, а потом раздается истошный дикий хохот.

Рыгорыч резко просыпается. По нему течет холодный пот. А в голове мысли: «Это правда!? Он меня заразил!?» Саша в истерике смотрит на свои похолодевшие руки и пытается оттереть от них синеву. Но потом понимает, что это лунный свет так падает.

Он ложится обратно на кровать, но уснуть уже не может до утра. А в голове крутятся мысли, что проклятый Каддафи все же заразил его.

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