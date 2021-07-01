Барановичский активист Владимир Гундарь объявил голодовку в карцере 1 1.07.2021, 8:26

1,534

Фото: t.me/viasna_brest

У политзаключенного — инвалидность второй группы.

Барановичский активист Владимир Гундарь с 25 июня находится в карцере за отказ говорить надзирателям, что он склонен к экстремизму. Там он объявил голодовку, сообщили БелаПАН родственники Гундаря со ссылкой на адвоката.

«Папу с 25 июня отправили в карцер на 10 дней за отказ произносить фразу «склонен к экстремизму» и т.д. по стандартной формулировке. В карцере папа объявил голодовку», — сказала дочь Гундаря Инга Стромская.

В Брестском СИЗО Владимира Гундаря поставили на профучет как склонного к экстремизму. Эта мера, по данным правозащитников, затрагивает большинство заключенных, задержанных по политическим делам.

«До вчерашнего дня Володя не пил воду. Сегодня с ним виделась адвокат, она мне и сообщила», — отметила жена Владимира Гундаря Елена.

Родственники волнуются за состояние его здоровья. Владимир Гундарь — инвалид второй группы, у него частично ампутирована нога, высокое давление, он нуждается в постоянном приеме медикаментов.

«Поскольку он воду не пил, то и таблеток не принимал. Я не знаю, предлагали ли ему их медики», — сказала жена заключенного.

«Я в субботу была в СИЗО, передала передачу. Мне никто ничего не сказал, и взяли ее без препятствий. А он уже сидел в карцере», — добавила жена активиста.

Елена Гундарь считает издевательством подобные действия администрации СИЗО. «Я недавно была на встрече с заместителем начальника СИЗО №7, и он меня заверял, что с Володей нет проблем. А теперь он в карцере: 15 часов на маленьком стульчике сидит человек с одной ногой, а вокруг только голые стены. Вот это и есть экстремизм со стороны власти», — заявила Елена Гундарь.

Владимир Гундарь был задержан в декабре 2020 года по «делу Автуховича». В отношении него было заведено два дела по статьям уголовного кодекса.

20 мая Брестский областной суд приговорил Гундаря к трем годам исправительной колонии общего режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».