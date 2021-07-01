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«Славянский базар» на грани срыва?

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  • 1.07.2021, 8:44
  • 18,044
«Славянский базар» на грани срыва?

Режим превращает в «тыкву» все, до чего дотрагивается.

Чуть ли не главное, что заботит сегодня хунту, - это билеты на «Славянский базар». С реализацией большие проблемы. Скидки сначала в 10 процентов, а затем в 30 процентов не помогают поднять темп продаж, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В ход пошла бесплатная раздача профсоюзами. Но и тут незадача: не берут, хоть ты тресни. Тем более условия выдачи строгие: исключительно под роспись с угрозой проверять явку на месте. Ник уточняет, можно ли будет отлучаться в туалет и в буфет.

В общем, остается разве что предложить посещение «Базара» вместо работы да еще и с сохранением заработной платы. Ну, или под конвоем ОМОНа. Вот такая параллельная реальность, которую строит хунта.

Занятная история, но как-то неудобно получается перед теми, кто билеты покупал - по полной стоимости или со скидками. Но зачем об этом думать? М - маркетинг. На следующее мероприятие - можно раздавать сразу бесплатно. Вместо зарплаты и вместе с лотерейными билетами. Профсоюзное рабство у хунты - оно такое.

Это, конечно, удивительно, как можно превращать в тыкву все, до чего дотрагиваешься.

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