Белорусам с 1 июля будут приходить новые «жировки» 3 1.07.2021, 8:55

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В ЖКХ рассказали, что изменилось.

В министерстве ЖКХ рассказали, что с 1 июля утверждена новая форма извещений за коммунальные услуги, которые приходят белорусам.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства утвердило новую форму извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением (постановление МЖКХ № 7 от 9 июня 2021 г.).

«Среди существенных изменений — появление новой строки «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения». Данная услуга вводится с 1 июня для домов, управлением которых занимается уполномоченное лицо. Исчисляться она будет соразмерно общей площади принадлежащих гражданам жилых и нежилых помещений», — сообщили в МинЖКХ.

Также в новом извещении есть несколько уточнений по оплате газа, включена плата за электричество в общежитиях.

По-разному будет исчисляться стоимость санитарного содержания вспомогательных помещений: для нежилых помещений в расчет будут браться квадратные метры, для квартир — количество зарегистрированных.

Информация о лицевом счете на обратной стороне жировки по-прежнему будет содержать подробные данные о количестве проживающих в квартире, площади помещения, показания приборов индивидуального учета расхода холодной и горячей воды. Сохраняется и общая информация по дому.

Также на обратной стороне появится блок с расшифровкой фактических затрат за месяц с детальной разбивкой по услугам (техническое облуживание, текущий ремонт, ТО лифта, обращение с отходами и санитарное содержание вспомогательных помещений) и строка о работах в доме, выполненных за счет бюджетных денег.

Постановление вступает в силу с 1 июля текущего года.

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