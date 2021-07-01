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Известный медик назвал самую вредную для здоровья привычку, которая есть почти у всех

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  • 1.07.2021, 9:00
  • 11,646
Известный медик назвал самую вредную для здоровья привычку, которая есть почти у всех

Это не курение и даже не алкоголь.

Оказывается, если вы любите сидеть дома и ничего не делать, то рискуете очень сильно навредить своему здоровью.

Об этом заявил известный в СМИ доктор и ведущий популярных программ о здоровье Александр Мясников, сообщает cursorinfo.co.il.

Медик отмечает, что выходить на улицу нужно при любой погоде. Не важно, дождь на улице или солнце. Ведь многие, с приходом похолодания или дожей предпочитают отсиживаться в уютном теплом уголочке.

При выходе на улицу, нужно и правильно подбирать одежду. Например, не нужно одеваться слишком тепло, если вы занимаетесь спортом. Ведь физическая нагрузка в слишком теплой одежде может привести к повышенному потоотделению. Подобный риск существует как для взрослых людей, так и для детей.

Кроме того, медик отметил, что надевать солнцезащитные очки желательно даже в зимнее время.

Поэтому стоит полностью пересмотреть свой привычный образ и постараться почаще выходить на улицу, если вы больше предпочитаете отсиживаться дома.

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