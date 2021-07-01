«Купил квартиру в Москве в 15 лет» 9 1.07.2021, 9:24

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Монолог богатого школьника из Беларуси.

Шестнадцатилетний Стефан родом из Минска, но живет один в Москве, в своей квартире. Учится удаленно, зарабатывает себе на жизнь самостоятельно, планирует уже через два года добиться намного большего — и, судя по всему, добьется. По большому счету многие дети сегодня быстро взрослеют, становятся самостоятельными, однако история Стефана интересна вдвойне хотя бы тем, что на квартиру в столице он заработал сам — еще в 15, пишет onliner.by.

А еще любопытно то, что Стефан, только распробовав роль звезды YouTube (он заработал именно благодаря этой платформе), достаточно быстро перестал играть по правилам. Он не превратил свою жизнь в гонку за хайпом, круто пересмотрел взгляды на жизнь и даже осознанно отказался от съемки «развлекательного» видео, которое приносило ему немалые деньги — просто потому, что считает: он способен создавать что-то более полезное и осмысленное. Смотрите и читайте рассказ богатого и не по годам взрослого школьника. А в комментариях можете похвастаться, чего к 16 годам добились вы.

Вот лишь некоторые цитаты из этого монолога:

Когда ты почувствовал, что такое большие деньги, ты уже думаешь, как заработать не $2 тыс. в месяц, — мысли о том, как получить $20 тыс. или $200 тыс. Мы называли себя богатыми школьниками и действительно ими были — учились в школе и зарабатывали от 500 тыс. российских рублей до 1,5 млн в месяц.

Лично у меня было так. Деньги не свалились с неба. Да, быстро, да, много, но все равно я многое для этого сделал, ничего не произошло по щелчку пальцев. Все происходило поэтапно. Первое воспоминание о заработке — мне 9 лет. Я узнал от друга, что можно сдать металлолом и заработать. Помню, что таскал металл один, потому что не хотел ни с кем делиться. 10 белорусских рублей мне дались очень сложно, я их держал в руках как что-то священное. Но это были классные ощущения, захотелось продолжить.

Потом я узнал, что можно продавать подержанные вещи. У меня это получалось, и вскоре ко мне начали обращаться соседи, знакомые. Я продавал их технику и забирал комиссию. За месяц заработал себе на гироскутер. Потом, когда вышла новая модель гироскутера, я уже ездил на ней, следом купил себе моноколесо, покупал телефоны… На самом деле у меня тогда не было цели себя обеспечивать. Скажем так, зарабатывал для того, чтобы покупать «хотелки», о которых мечтал.

У меня, признаюсь, было лучшее детство с лучшими родителями. Черная икра на завтрак, путешествия на курорты по десять раз в году. Мы жили в офигенном районе города, вокруг были классные друзья.

С 8 лет я загорелся идеей стать популярным и периодически снимал видео для своего канала на YouTube — например, про то, как построить дом на дереве или плот. Четыре года я сам снимал и монтировал эти ролики, ничего на этом не зарабатывая. Я практически каждый день по своей воле вставал с другом в пять утра, и мы шли строить дом на дереве. Это занимало все мое время три лета подряд, но я не замечал, как летит время, мне это доставляло удовольствие. И вот, в одно прекрасное лето я выкладываю очередной ролик, и он набирает 6 млн просмотров. Ролик был о том, как мы подошли к парню на остановке и предложили ему потратить наши деньги. Следующие ролики собирали по 1,5—2 млн просмотров.

Чуть позже я приехал с мамой в Москву и за выходные заработал $300. Понял, что в этом городе большие перспективы. Обсудил с мамой, она согласилась отпустить меня. Перевелся на дистанционное обучение в школе, погрузился в YouTube с головой. Большинство моих роликов стали занимать места в трендах, на меня резко свалились деньги. Буквально за три месяца я заработал свой первый миллион российских рублей.

Я не являлся папиным или маминым сынком (ведь зарабатывал себе на жизнь сам), но зачастую мы себя за таких детей и выдавали, потому что люди жаждут увидеть, как живет золотая молодежь. Мы стали для них школьниками, которые ездят на Maybach, снимают элитные апартаменты, одеваются в крутые бренды — в общем, живут шикарно. У меня до сих пор куча брендовых вещей — раньше только в них ходил, сейчас успокоился.

Время начало тогда двигаться стремительно. За полгода я получил столько эмоций, что, казалось, прошло лет десять. Мог бы, не оглядываясь, бежать дальше, но потихоньку в мой мозг начало просачиваться, что с детства закладывала мама. У нас правильная семья, мы много обсуждали вопросы здорового питания, нравственности, смысла человеческой жизни. Я не знал, что такое мультики и конфеты, до 4 лет и до сих пор считаю, что это иллюзия счастья — наравне с алкоголем, никотином, наркотиками, сериалами и развлекательными фильмами. Настоящие эмоции получают абсолютно не там.

Одна из ошибок нынешнего общества, просчет в подаче популярного контента на YouTube и в соцсетях в том, что люди показывают аудитории только результат — успех, но никак не путь к этому успеху. Так может сложиться иллюзия, что успех может просто свалиться на голову. Пробуешь— и сразу становишься богатым и популярным. Поэтому, как следствие, большинство, вдохновившись, пробует, у них не получается, и они сразу сдаются. А пробовать (на моем примере) надо было четыре года…

Какое-то время я считал, что, выпуская развлекательный контент, я приношу людям пользу — развлекаю их, а еще учу молодых людей создавать что-то своими руками, мотивирую идти на улицу, а не рубиться в игрушки на компе. Но сейчас пришел к тому, что подобного рода видосы часто бесполезны, это уход от реальности, который даже может подавлять мотивацию.

До сих пор зарабатываю на развлекательном контенте, хотя уже достаточно давно не занимаюсь его производством. Считаю, что это очень круто, что я изменился, стал определенно другим человеком. Наверное, суть роста как раз в том, чтобы научится получать удовольствие от полезных и более осмысленных вещей. Раньше я не знал, что такое книги, не понимал людей, которые читают. Но сейчас я начал открывать для себя мир литературы, понял, насколько она для меня важна, насколько сильно она меняет людей. Помимо этого, я увлекаюсь самообразованием: прохожу курсы по бизнесу, тайм-менеджменту, как сохранять свои ресурсы — в общем, закладываю фундамент.

Когда мне было 15 лет, я подумал, что хочу купить квартиру. Деньги уже были — купил, сделал в ней ремонт, хотел продать, рассчитывая заработать на этом около миллиона рублей. Когда понял, что пока эту сумму получить не выходит, увидел знак: моя судьба — пожить в этой квартире какое-то время самому. Квартира небольшая, одна комната, совмещенная с кухней, и туалет-ванна. Конечно, не хоромы, расположена она на предпоследней станции одной из веток московского метро. Это не квартира мечты, но это моя квартира.

И вот, переехав сюда полгода назад, я открыл для себя важные сферы реальной жизни: начал регулярно стирать, готовить, убирать. Я понял, что такое семья, что такое отношения с девушкой, сложилось понимание того, как я хочу реализовываться. Раньше я питался только в ресторанах и кафе, но теперь готовлю сам: мне важно понимать, что я ем, и мне это очень нравится.

Когда у меня случается приступ лени, выписываю на листок мысли, которые меня беспокоят. Чаще всего в итоге выкидываю из этого списка половину, концентрируясь на том, что мне действительно важно и нужно. А еще у меня есть лист запрещений — на нем я даю себе обещания не делать что-то определенный промежуток времени. Конкретно на это лето я запретил себе смотреть фильмы, сериалы и бесполезные развлекательные видео (исключение — можно ходить в кинотеатр), рекомендации и сторис в Instagram тех людей, которые не касаются работы или лично меня. Запретил есть неорганическое сладкое и переедать. Просто надо иметь волю, чтобы поставить себе этот запрет и не срываться.

Без осознания, чего ты хочешь от жизни, очень сложно строить цели. Человеку не лень сходить в магазин за банкой пива, но при этом его крайне ломает пойти на турники, которые расположены значительно ближе. Думаю, он может за всю жизнь так и не осознать, насколько алкоголь его убивает и насколько турник может быть полезным, доставляя настоящее удовольствие.

Я сейчас нахожусь на этапе становления личности. В 18 лет вижу себя умным, богатым, осознанным, счастливым. Сейчас я разработал курс по заработку на монтаже видео. Понял, что это актуальная тема, в которой я имею колоссальнейший практический опыт. Думаю, у меня получилось продумать конкретные шаги, чтобы помочь, допустим, школьнику выйти на доход от 20 тыс. российских рублей в месяц, монтируя видео просто в телефоне.

Я ушел от развлекательного контента на своем канале. Страшно смотреть на тех, кто зациклен на хайпе, который они стремятся добыть любым способом, даже принося в этот мир дерьмо. А еще в наше время как никогда надо позволять себе порой ничего не делать. Когда люди, наработавшись, приходят домой и утыкаются в Netflix, у них просто нет времени понять, где они сейчас находятся, представить, какой именно этап жизни переживают, и это очень сильно сбивает с толку. Сидя на диване, они приучают себя получать фальшивые эмоции, портят себе представление о реальности, у них отпадает желание жить по-настоящему и к чему-то стремиться.

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