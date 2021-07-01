«Очумелый» контрабандист: что известно о взрывном росте незаконной миграции из Беларуси 2 1.07.2021, 9:57

4,658

Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Режим Лукашенко развернул еще одну преступную схему.

Литва фиксирует крупнейший в истории поток нелегальной миграции из Беларуси в Евросоюз, в организации которой литовская сторона подозревает режим Александра Лукашенко. Сам Лукашенко ранее дал понять, что искусственно созданные проблемы с нелегальной миграцией станут ответом Запада на санкционное давление, сообщает «Белсат».

Аномальный рост нелегальной миграции

Фото: grodnonews.by

Рост нелегальной миграции через границу с Беларусью Литва начала фиксировать еще осенью 2020 года, однако впервые публично об этой проблеме было заявлено в начале мая. Литовские власти отмечали что в первом квартале 2021 года было задержано 90 нелегальных мигрантов, хотя за тот же период 2020 года их было всего пять. При этом чаще всего конечной целью мигрантов были другие страны Евросоюза.

В Службы охраны государственной границы Литвы отмечали, что работа беларусской пограничной служба при расследовании пограничных инцидентов стала более вялой. Если литовские пограничники фиксируют нарушения и задерживают мигрантов, беларусские должностные лица или не признают эти факты, или просто игнорируют обращения литовской стороны.

В течение мая-июня ситуация только ухудшилась: число нелегальных мигрантов, задержанных литовскими пограничниками, по итогам шести месяцев 2021 года достигло 636 человек (по состоянию на 30 июня). Это почти в 8 раз больше, чем за весь 2020 года, и почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре года (2017-2020 гг.) Для сравнения: в 2017 году литовцы поймали на границе 72 нелегальных мигранта, в 2018-м – 104, в 2019-м – 46, в 2020-м – 81.

Причем темпы незаконной миграции продолжают расти. Например, по состоянию на 25 июня Литва задержала на границе 508 мигрантов, а через пять суток общая численности доросла до 636 человек (+128). Получается, что всего за пять дней через границу с литовско-белорусскую границу незаконно пересекло больше людей, чем за любой из четырех предыдущих лет.

Такая ситуация заставила литовские власти пойти на чрезвычайные меры по защите границы. По данным МВД Литвы, к охране границы привлекли Службу общественной безопасности и Союз стрелков Литвы.

Незаконная миграция через Беларусь начала превращаться в вызов для всего Евросоюза. Проблемой занялось агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), директор которого намерен в июле посетить Литву, чтобы изучить ситуацию на месте. Около 30 работников Frontex вскоре прибудут в Литву, чтобы помочь литовским пограничникам в охране границы с Беларусью.

фото: belsat

Контроль на литовской границе осложняется тем, что на некоторых участках нет камер: система видеонаблюдения охватывает менее 40% границы с Беларусью. Чтобы усилить оборону, литовские власти рассматривают возможность возведение на пограничье ограждения. Гражданская власть еще не поддержала такое предложение Министерства внутренних дел, но дискуссия началась. МВД Литвы назвало приблизительную стоимость проекта: 15 миллионов евро. К тому же ведется строительство жилья для задержанных мигрантов возле центра регистрации иностранцев.

Одновременно ухудшилась ситуация с нелегальной миграцией и на польско-белорусской границе, хотя там проблема пока не достигла таких масштабов, как в Литве.

Литва говорит о гибридной войне

Власти Литвы обвиняют официальный Минск в том, что он способствует нелегальной миграции в ЕС. Руководство Литвы называет действия режима Лукашенко «гибридной войной».

Агне Билатайте

Фото: Facebook / Agnė Bilotaitė

«Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция – одно из средств», – заявила министр внутренних дел Агне Билатайте.

«По всем знакам видно, что это целенаправленная политическая акция, когда Беларусь отмежевалась от решения всех вопросов, чтобы что-то плохое сделать соседям и другим странам Европы», – говорит депутат литовского Сейма Томас Томилинас.

В Комитете национальной безопасности и обороны Литвы заявили, что у них достаточно фактов, чтобы доказать причастность режима Лукашенко к увеличению миграционных волн. Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас в свою очередь заявил, что у литовской стороны нет прямых доказательств того, что представители пограничной службы Беларуси причастны к организации нелегальной миграции, однако «есть основания полагать, что представители других ведомств могут быть причастны».

В середине июня министр Агне Билатайте обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы с просьбой начать расследование по поводу организации незаконного перемещения людей через границу.

Организация миграционного канала

Поток нелегальных мигрантов почти полностью состоит из граждан стран Ближнего Востока и Африки. При этом абсолютное большинство из них-это иракцы или те, кто представляется гражданами этой страны (часто мигранты не имеют с собой никаких документов). Именно такая странная структура миграционного потока дает основания полагать, что режим Лукашенко не просто потакает незаконной миграции, но и сам его организовывает.

Дело в том, что миграционный кризис совпал с резким увеличением количества прямых авиарейсов из Багдада в Минск. Ранее в Беларусь из Ирака дважды в неделю летали самолеты авиакомпании Iraqi Airways. Но в начале мая 2021 года к ней добавилась еще одна компания-Fly Baghdad. Ее самолеты также делают по два рейса в неделю.

Оба перевозчика используют большие авиалайнеры: Boeing 777 и Boeing 737-800, которые могут вмещать по 200-300 пассажиров. Таким образом, теоретически за неделю из Ирака в Минск может прилетать до тысячи человек.

Журналисты «Радио Свобода», наблюдавшие за рейсом из Багдада 16 июня, обратили внимание на то, что пассажиров из Ирака (исключительно мужчины в возрасте 30-50 лет) в минском аэропорту встречали организованно и отмечали в специальных списках. После празднования пассажиров из Багдада направляют их в обменный пункт на втором этаже аэропорта, а оттуда организованно вывозят автобусами в Минск. 16 июня два из таких автобусов отвезли около сотни мужчин в Минский отель «Ренессанс» (отелем владеет друг Лукашенко, российский олигарх Михаил Гуцериев). Все они выходили из автобусов со своим багажом возле черного входа в отель, отмечает «РС».

Габриэлюс Ландсбергис.

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Financial Times, что к организации канала нелегальной миграции имеет отношение государственная турфирма «Центркурорт» (она входит в структуру управления делами Лукашенко). По словам министра, белорусские власти целенаправленно перебрасывают мигрантов к границе. За возможность оказаться в стране ЕС выходцы с Ближнего Востока платят до $ 15 тысяч.

«Из того, что нам известно, их провозят на машинах лесами на границу и просто показывают: «Вон там Европа, идите туда». Говорят, что на той стороне их встретят коллеги, которые все устроят, но в результате этих людей, которые непосредственно платят проводникам, никто не встречает, и они попадают к литовским пограничникам. Из их рассказов, которые удалось добыть, самая ходовая сумма – 1400 евро с человека. Если это семья, выходит немного дешевле», – рассказала в интервью РС журналистка delfi.lt Ангелина Гудкова.

По данным СМИ, также к переброске мигрантов относятся туристические компании Oscartur i JoodLand. Кто владеет этими фирмами – неизвестно.

Официальный Минск не скрывает, что это ответ на позицию ЕС

Беларусские пограничники, иллюстративное

ФОТО: gpk.gov.by

Представители Государственного пограничного комитета опровергают обвинения в умышленном содействии нелегальной миграции. В остальном беларусская сторона дает противоречивые сведения.

Например, 11 июня в Государственном пограничном комитете утверждали, что наблюдается существенный рост числа нелегальных мигрантов. В частности, на границе с Литвой количество задержанных мигрантов выросло в 20 раз. Но на этой неделе в эфире «Беларусь 1» начальник Сморгонской пограничной группы Максим Бутранец отметил, что количество нелегальных мигрантов на белoрусско-литовской границе якобы остается на обычном уровне. «Количественные показатели выявленных и задержанных пограничниками Сморгони граждан третьих стран – Афганистана, Ирака, Турции, Шри-Ланки – сопоставимы с цифрами предыдущих 5-7 лет и не выходят за пределы прогноза, характерного для весенне-летнего периода», – заявил Бутранец.

Однако на высшем уровне режим Лукашенко де-факто признает, что рассматривает миграционный вопрос в качестве механизма шантажа Евросоюза и мести за санкции.

26 мая, спустя три дня после скандала с принудительной посадкой самолета «Ryanair», Лукашенко заявил, что западные страны теперь будут вынуждены самостоятельно бороться с наркотрафиком и незаконной миграцией.

«Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», – заявил он.

Владимир Макей также заявил 26 мая, что Беларусь планирует отменить сотрудничество с ЕС по вопросам нелегальной миграции, «если на Западе на одумаются».

Поток незаконной миграции после этих заявлений значительно увеличился.

22 июня во время речи в Бресте Лукашенко снова начал угрожать Западу контрабандой и нелегальной миграцией:

«Сегодня они взвыли: ах, беларусы их не защищают. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Даже из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было раньше, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще?

Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно давите, методично и коллективно, разрушаете, пытаетесь убить нашу экономику и ожидаете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только сумасшедшие могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку».

При этом Лукашенко забыл добавить, что в охрану белoрусской границы вкладывался и Запад тоже. Евросоюз десятилетиями помогал Беларуси укреплять пограничную безопасность. Еще в 2009 году Лукашенко признавал, что уже на то время в рамках проектов международной технической помощи на белoрусской границе было освоено почти $ 30 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».