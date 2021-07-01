Что изменилось в Беларуси с 1 июля 1 1.07.2021, 10:01

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Подорожание «коммуналки», валютные ограничения и другие «сюрпризы».

Первое число каждого месяца приносит те или изменения, касающиеся всех белорусов. В своем материале kp.by собрала самые важные моменты. Итак, что изменилось в Беларуси с 1 июля 2021 года.

«ПОТЯЖЕЛЕВШИЕ» ЖИРОВКИ

Действительно, в июле мы получим жировки, которые будут рассчитаны по новым тарифам. Напомним, что по общему правилу за год тарифы на ЖКУ в республике могут быть повышены не более, чем на 5 долларов (в эквиваленте). Первое подорожание случилось еще 1 января 2021, а в июне были планового увеличены тарифы на отопление и подогрев воды. Кроме того, с 1 июня были пересмотрены тарифы на техобслуживание, уборку подъездов, вывоз мусора, а также на природный и сжиженный газ.

Насколько подросли тарифы на подогрев воды и отопление? Например, в мае за 1 Гкал мы платили 20,6216 рубля, а в июне (и эту цифру мы увидим в пришедших в июле платежках за коммуналку) - уже 21,9245 рубля.

СДАВАТЬ ВАЛЮТУ В ОБМЕННИКАХ БУДЕМ ИНАЧЕ

С 9 июля вступают новые правила проведения некоторых операций в банковской сфере. В связи с этим корректируются правила обмена валюты. Теперь, если клиент, который проводит обменно-валютные операции физически начал процесс передачи денег сотруднику банка, то, значит, он автоматически согласился на условия сделки и на курсы, указанные на табло. Если вдруг так случится, что во время уже начавшегося обмена курсы были скорректированы (как в сторону увеличения, так и уменьшения), то операция будет проведена по изначальным условиям - деньги поменяют по тем курсам, которые были на табло в момент начала обмена.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Они вступают в силу 23 июля. Суть их следующая: если вы, уже находясь на больничном, заболели коронавирусом или получили бытовую травму, которая не позволяет выполнять вам ваши должностные обязанности, то медики будут открывать вам еще один больничный лист. Если вы то той или иной причине не пришли к врачу вовремя, то больничный вам оформят с даты посещения медучреждения. Отметим, что эти нововведения инициированы совместно Минздравом и Министерством труда и социальной защиты.

В МИНСКЕ КАЖДЫЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ЛОТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН ТЕРМИНАЛОМ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ

И не только им, но и кассовым суммирующим аппаратом. Об этом, как сообщают «Минск-Новости», еще в апреле сообщил зампред Мингорисполкома Юрий Трущенко. По его словам, сегодня в столице работают около 150 лотков, которые торгуют овощами-фруктами.

ЗАКОНЧИТСЯ ПЕРИОД СДАЧИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, ВУЗЫ НАЧНУТ НАБОР

В первой декаде июля пройдут последние испытания централизованного тестирования. Финал - 8 июля, когда желающие смогут проверить свои знания по Всемирной истории.

Те, кто по уважительной причине не смогли сдать ЦТ в основной день, смогут сделать это в резервные даты. 14 и 16 июля можно будет сдать белорусский и русский языки, а 14 по 18 июля - прочие предметы. Ну а дальше - этап подачи документов.

На бесплатную форму обучения он стартует с 20 июля (завершится 3 августа). На платное - с 20 июля по 14 августа. Исключение - абитуриенты, которые будут сдавать вступительные испытания по специальности. Для них прием документов тоже завершится 3 июля.

ВЫЕЗД ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ ПЛАТНЫМ

С 1 июля тем, кто захочет выехать из Беларуси с территории Брестского региона, нужно будут заплатить базовую величину - сегодня она равна 29 рублям. Такая плата вводится согласно решению Брестского облисполкома «О местном сборе».

Деньги будут взимать не с физического лица, а за автомобиль, который пересекает границу вне зависимости от количества пассажиров в нем. Отдельным категориям граждан платить не придется. От уплаты сбора освобождены лица, выезжающие из Беларуси после организации здесь похорон родственника, иностранцы, которые посещали белорусские санатории. Пока решено, что сбор введен до 1 января 2023 года.

Напомним, что плату за выезд с территорий Гродненской и Гомельской областей начали брать еще раньше - с 1 июня текущего года.

ЗА НЕПОГАШЕННЫЕ ДОЛГИ СМОГУТ ВРЕМЕННО ЛИШАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Такая норма закреплена в постановлении «О взаимодействии органов принудительного исполнения с госорганами». В силу она вступает с 15 июля, именно с этой даты судебные исполнители смогут временно лишить должника, за которым числится, к примеру, неуплаченный штраф, водительских прав (а также прав на ) Эта мера применялась и ранее, но принять подобное решение мог только суд. Отметим также, что принятие решения о запрете для должника выезда за границу по –прежнему остается исключительно в компетенции судебных органов.

УСИЛЯТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ

С 15 июля принудительный сбор для должников получит минимальную границу - он не сможет быть меньше, чем половина базовой величины. Сегодня это 14,5 рубля. При этом стандартный размер сбора - а он определен в размере 10% от суммы задолженности - остается прежним.

СИГАРЕТЫ СНОВА ПОДОРОЖАЮТ

Эта новость - почти традиционная: поставщики и производители сигарет наделены в Беларуси правом пересматривать цены на свою продукцию каждый месяц. Правом этим они пользуются на системной основе. 1 июля в этом плане исключением не станет - цены на некоторые сигареты пересмотрят - в сторону увеличения. Как сообщают в Министерстве по налогам и сборам, в среднем цены вырастут на 5-15 копеек за пачку.

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