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Зеленский: В Москве ходили бы гривны

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  • 1.07.2021, 10:09
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Зеленский: В Москве ходили бы гривны
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что украинцы и россияне — не один народ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента России Владимира Путина об одном народе.

«Давайте, наконец, расставим точки над „i“. Мы точно не один народ», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».

Зеленский признал, что у двух стран есть много общего.

«У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Но были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что у каждой страны свой путь, но цель должна быть одна.

«Закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что — невозможно одновременно говорить об „одном народе“ и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», — резюмировал он.

Во время прямой линии в РФ Путин назвал украинцев и россиян одним народом. Он добавил, что не считает Украину недружественной страной.

Путин заявил, что украинцы и русские разъединились под действием внешних факторов. Он также анонсировал свою аналитическую статью об истории Украины и России.

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