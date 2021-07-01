Против компании Дональда Трампа выдвигают обвинения в налоговых преступлениях 2 1.07.2021, 10:23

Дональд Трамп

Фото: EPA

Ранее Нью-Йорк разорвал три контракта с Trump Organization.

Сегодня, 1 июля, прокуратура Нью-Йорка выдвинет обвинение компании 45-го президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу обвинения в налоговых преступлениях, сообщает CBS News, ссылаясь на адвоката Трампа Рональд Фишетти, пишет "Зеркало недели. Украина".

Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования окружной прокуратурой Манхэттена компании Трампа.

Рональд Фишетти заявил СМИ, что прокуратура не предусматривает обвинений против самого Трампа.

Фишетти сказал, что он спросил окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего посвятить его в подробности обвинений, которые находились на рассмотрении.

По словам Фишетти, он конкретно спросил, связаны какие-либо из этих обвинений с Дональдом Трампом?

"Ответ был отрицательным", - прокомментировал адвокат.

Команда юристов Trump Organization ожидала, что компанию обвинят в налоговых преступлениях, связанных с предполагаемой неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года.

Ранее Нью-Йорк разорвал три контракта с Trump Organization, обвинив Трампа в подстрекательстве людей, штурмовавших Капитолий США.

Также отметим, что контракты находящейся в Нью-Йорке Trump Organization по эксплуатации карусели в Центральном парке Манхэттена, катков и поля для гольфа в Бронксе, стоят около $17 млн в год.

После бунта в Капитолии PGA Америки и R&A объявили, что будут избегать двух полей для гольфа, принадлежащих президенту.

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