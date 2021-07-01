Мнение: С автосанкциями властей не сравнятся никакие выдумки Евросоюза 1.07.2021, 10:31

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О последствиях режим не задумывается.

Привет, ребенок.

Давно что-то я не начинал с шутки. Вот, сегодня начну: Белорусский МИД вчера опубликовал доклад на сорока страницах про нарушения прав человека в разных странах, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Последнее время на самом деле два вопроса не дают мне покоя. Во-первых, отчего на небе частые звездочки. А во-вторых, когда белорусский бизнес при его тяжелой жизни начнет массовую релокацию в более безопасную для обитания экологическую среду.

Давнюю уже историю про Green, можно еще было считать случайностью, а то, что случилось с 21vek и Юркас совпадением. Но после вчерашнего налета на Modum трудно уже не заметить новые тенденции в государственной бизнес-политике.

Конечно, разные осведомленные люди могут рассказывать о том, что один пострадал из-за того, что не поделился или поделился с кем-нибудь неправильным. Другой был замечен в порочащих связях, а третий – в том, что совершил что-нибудь нелояльное или имел образ мыслей отличный от предписанного.

В общем, будут убеждать, что каждый несчастливый бизнес несчастен по-своему. Но ты же понимаешь, что это не так. И что все несчастливые бизнесы несчастны одинаково. А объяснения для каждого конкретного случая максимум могут сойти за повод. Потому что причина – одна. И состоит она в том, что свидетелям стабильности хочется уже конвертировать свои свидетельства в весомые материальные блага. И никакая показная лояльность помочь, конечно, не в состоянии, потому что движут красауцами не всякие там абстрактно-идеологические материи, а бескорыстная любовь к денежным знакам.

Вот это начавшееся перераспределение материальных благ – как раз часть пакета автосанкций, с которым по степени вредоносности, не сравнятся никакие выдумки Евросоюза. Разные люди насчитали ущерба из-за санкций от 6 до 14 процентов ВВП. Но даже ведь приблизительно невозможно оценить последствия этой новой государственной бизнес-политики. Потому что многие из тех, кто не сможет релоцироваться целиком, постараются релоцировать хотя бы пока свои и пока свободные денежные знаки. А когда в экономике начинает не хватать денежных знаков, это ведет ко всяким скучным вещам, вроде снижения инвестиционной активности, уменьшения налоговых поступлений и падения внутреннего спроса. И как-никак бизнес – это все-таки половина ВВП. Притом, лучшая его половина. Та половина, которая дает деньги, чтобы другая половина тоже работала.

Ты, конечно, можешь спросить: неужели власти сами не понимают всех этих последствий? Так я тебе и отвечу. Во-первых, может и не понимают. Трудно, знаешь ли, не заметить, что в последнее время они в принципе мало задумываются о последствиях. Не царское это дело – думать о всяких пустяках.

А во-вторых, даже если и понимают, то сделать же все равно ничего не могут. Потому что лояльность по теперешним временам стоит дорого, а лишних денег взять негде. И приходится изыскивать внутренние ресурсы среди тех, у кого эти ресурсы еще остались. Последствия когда еще случатся, а платить за свидетельства стабильности надо уже теперь.

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