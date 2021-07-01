Турецкий гамбит: как Россия проигрывает битву за Черное море 1 1.07.2021, 10:40

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

В ближайшее время на черноморском театре обстановка может поменяться не в пользу РФ.

Пережив военно-морской конфликт с Британией, Москва пытается наладить сотрудничество с Анкарой. Об этом свидетельствует грядущая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В ходе переговоров в Анталье стороны планируют затронуть широкий круг вопросов: от фармацевтических до военных. Речь идет не только о продаже вакцины «Спутник V» (которую Россия жаждет «втюхать» турецким фармакомпаниям). Лавров и Чавушоглу намерены обсудить ситуацию в разных уголках земного шара — начиная от Ближнего Востока и заканчивая регионами Черного моря и Кавказа, пишет автор Денис Веселов в материале на сайте Newssky.

Особенную озабоченность у Кремля вызывает военное сотрудничество Турции с Азербайджаном и Украиной. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался президенту Украины Владимиру Зеленскому, что глава Кремля Владимир Путин даже шантажировал его из-за поддержки Киева и поставок в Украину ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2, отлично показавших себя в ходе Азербайджано-Армянской войны.

Сближение Баку и Анкары позволило этим странам захватить лидерство на Кавказе, существенно ослабив влияние России в регионе. Более того, две недели назад Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая включает и договор о военном сотрудничестве. Это фактически означает военный союз между Баку и Анкарой против Москвы и Еревана. Кремль очень опасается, чтобы Украина не пошла по стопам Азербайджана и не заключила двухсторонний военный договор с Турцией. Это кардинально изменило бы соотношение сил на Черном море не в пользу Москвы.

Будет обсуждаться на встрече и довольно щекотливая тема для Кремля — недавний инцидент в Черном море с британским эсминцем HMS Defender. Несмотря на информационную шумиху вокруг так называемого «нарушения» границ РФ, британцы дали понять, что с точки зрения стран НАТО Крым является территорией Украины. Более того, на борту этого британского корабля в Одессе подписали меморандум о совместном строительстве морских судов и двух военно-морских баз при поддержке Соединенного Королевства. Турция, как известно, также последовательно отстаивает украинский суверенитет в «крымском вопросе».

Кроме того, в Кремле весьма озадачены начавшимися международными учениями «Си Бриз-2021», в которых участвуют представители 30 государств — это около 30 кораблей, катеров и судов, 30 самолетов и вертолетов, а также 3000 бойцов. По словам командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, Черное море должно стать безопасным для судов всех стран и континентов. Он также отметил, украинские моряки приближаются к стандартам Североатлантического альянса. Масштабы учений с натовцами — довольно обширные: Одесса, Очаков, Днестровский лиман, Кинбурнская коса, острова Змеиный и Первомайский.

Таким образом, учения «Си Бриз-2021» выступают в качестве военно-дипломатической демонстрации поддержки: натовские союзники не просто отрабатывают операции в Черном море, но и показывают, что Украина в конфликте с Россией не останется одна. И, судя по всему, такого же мнения придерживаются и в Анкаре. Ведь не зря же турецкие военные прибыли в Киев на встречу с командующим сухопутных войск, генерал-полковником Александром Сирским: 29 июня 2021 года обе стороны достигли договоренностей о проведении совместных учений для личного состава вооруженных сил обеих стран.

Нет сомнения, что такие учения будут проходить по натовским стандартам. Тем более, что командование объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО (VJTF), начиная с января 2021 года перешло к Турции. В связи с этим Анкара отправила в состав VJTF мотопехотную бригаду численностью около 4200 военнослужащих, включая новейшую боевую технику (в частности бронированные машины, противотанковые ракетные комплексы и гаубицы).

В общей сложности в 2021 году силы сверхбыстрого реагирования насчитывают 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц НАТО.

Такое решение было принято в качестве ответа на изменившуюся обстановку в Черноморском регионе (с точки зрения безопасности после аннексии Крыма). Кроме того, три морские страны являются полноправными членами НАТО (Турция, Румыния и Болгария), а еще две — близкими партнерами Североатлантического альянса — это Украина и Грузия.

На данный момент и в Анкаре, и в Москве прекрасно понимают, что в ближайшее время на черноморском театре военных действий обстановка может поменяться не в пользу РФ. Причина известна: с принятием Украины в НАТО (или заключения двухсторонних военных договоров между Украиной и США, или Украиной и Турцией, а также новых промежуточных, блочных решений, таких как VJTF) появятся военно-морские базы стран альянса (к примеру, в Одессе, Очакове и Николаеве). На украинской территории смогут дислоцироваться крупные группировки сухопутных войск стран НАТО, которые легко могут быть трансформированы в ударные.

Исходя из этого, ни о каком прорыве в российско-турецких отношениях не может быть и речи. Как бы ни старалась Москва «заговорить зубы» устами Лаврова, а факт остается фактом: Россия будет вынуждена отказаться от дальнейшей оккупации Крыма, поскольку она уже проигрывает битву за господство на Черном море.

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