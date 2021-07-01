Вызвал дрожь и лишил дара речи: ученые обнаружили в Финляндии удивительный артефакт 2 1.07.2021, 10:47

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Фото: S. Koivisto

Возраст находки превышает 4400 лет.

Не успели археологи в Латвии обнаружить в 5000-летнем скелете бактерию, убившую половину Европы, как в Финляндии копатели древностей нашли необычный деревянный жезл в форме змеи, возраст которого превышает 4400 лет.

Об этом сообщает научный журнал Antiquity.

Находка была сделана в ходе археологических работ в болотистой местности на юго-западе страны. "Посох" длиной 53 сантиметра вырезан из цельного куска дерева. При этом фигурка является очень натуралистичной и по своему виду напоминает ужа или гадюку.

"Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь", - рассказал порталу LiveScience один из археологов, исследователь университета Турку Сату Койвисто.

Исследователи предположили, что артефакт мог использоваться в качестве посоха шаманом или служить декоративной статуэткой.

"Однако в качестве предварительной гипотезы представляется разумным поместить артефакт в религиозную сферу", - заявили ученые, указав, что в дохристианских верованиях змеи имели символическое значение.

При этом в беседе с LiveScience археологи выразили мнение, что артефакт мог быть своеобразным подношением. В настоящий момент исследования на месте и анализ находки продолжаются.

Фото: S. Koivisto

Фото: S. Koivisto

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