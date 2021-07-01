Деньги за пересечение границы начали брать и в Брестской области 1 1.07.2021, 11:09

Ставка сбора — одна базовая величина.

Деньги за пересечение границы транспортными средствами в пунктах пропуска начали брать и в Брестской области, сообщает brestcity.com.

С 1 июля начало действовать решение Брестского областного «совета депутатов» о введении местного сбора, принятое ещё в мае. Ставка сбора — одна базовая величина (29 рублей) с автомобиля. При этом не важно, сколько пассажиров находится в транспортном средстве.

Первой областью, где начал действовать этот местный сбор, стала Гродненская. С 1 июня к ней присоединилась Гомельская область. Есть ряд ситуаций, когда от уплаты сбора освобождают.

Решение брестских властей действует до начала 2023 года.

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