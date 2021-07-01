Деньги за пересечение границы начали брать и в Брестской области

Деньги за пересечение границы начали брать и в Брестской области1
- 1.07.2021, 11:09
Ставка сбора — одна базовая величина.
Деньги за пересечение границы транспортными средствами в пунктах пропуска начали брать и в Брестской области, сообщает brestcity.com.
С 1 июля начало действовать решение Брестского областного «совета депутатов» о введении местного сбора, принятое ещё в мае. Ставка сбора — одна базовая величина (29 рублей) с автомобиля. При этом не важно, сколько пассажиров находится в транспортном средстве.
Первой областью, где начал действовать этот местный сбор, стала Гродненская. С 1 июня к ней присоединилась Гомельская область. Есть ряд ситуаций, когда от уплаты сбора освобождают.
Решение брестских властей действует до начала 2023 года.