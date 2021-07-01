Миллиардер Ричард Бренсон рассказал о подготовке полета в космос 1.07.2021, 11:16

Искателю приключений через несколько недель исполнится 71 год.

Миллиардер Ричард Бренсон из Virgin Galactic не сказал точно, когда он отправится в космос на своем космическом корабле, но признал, что медосмотр он уже проходил, пишет «Новое время».

В интервью после запуска спутников его компанией Virgin Orbit Брэнсон сказал, что он должен быть «очень осмотрительным» в том, что он говорит о Virgin Galactic, его компании, которая будет заниматься космическим туризмом.

«Все, что я могу сказать, — это когда инженеры говорят мне, что я могу отправиться в космос, я готов и здоров», — сказал Брэнсон. «Так что посмотрим».

Джефф Безос из Amazon нацелился на дату 20 июля для первого запуска своей ракеты с людьми. Рейс Blue Origin из Западного Техаса отправит в космос Безоса, его брата, победителя благотворительного аукциона, который выложил $28 млн, и четвертого неопознанного человека. В отличие от SpaceX Илона Маска, Virgin Galactic и Blue Origin стремятся отправить космических туристов в невесомость на короткое время, а не на орбиту вокруг света.

Virgin Galactic планирует еще три испытательных полета на край космоса этим летом и в начале осени, прежде чем привлекать коммерческих клиентов. Изначально компания была готова отправить Брэнсона вторым из этих рейсов, но отказалась сообщить, не изменились ли планы.

Брэнсон не стал комментировать, каким рейсом он полетит, но признал, что для потенциальных клиентов «очень важно» увидеть его пристегнутым ремнем. Искатель приключений, которому через несколько недель исполнится 71 год, добавил, что он «совсем не опасается» запуска в космос.

На прошлой неделе Virgin Galactic получила разрешение Федерального управления гражданской авиации на привлечение клиентов. Более 600 человек уже забронировали полет в космос.

Отметим, 30 июня Virgin Orbit Ричарда Брэнсона впервые запустила ракету с коммерческими спутниками. Ракета стартовала с модифицированного самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса.

На борту LauncherOne находится семь спутников для трех клиентов: военный спутник для Нидерландов, четыре спутника для программы Минобороны США и два спутника из 14 запланированных для польской компании SatRevolution для наблюдения за Землей.

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