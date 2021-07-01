Александр Невзоров: Это Каа проводит смотр своих бандерлогов 1 1.07.2021, 11:37

2,482

Александр Невзоров

И бандерлоги ему отвечают.

Российский публицист Александр Невзоров рассказал о том, как ему видится прямая линия с Владимиром Путиным.

– Она нужна больше всего, конечно, Путину, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Потому что это страна думает, что она задает ему вопросы. Ничего подобного. Это он задает вопрос стране.

Это Каа проводит смотр своих бандерлогов. Это с его стороны прямая линия, это его вопрос стране. И, судя по тому, что он эту практику продолжает, он собирается царствовать еще очень долго и счастливо.

Это же его: «Сядьте поближе! Покорны ли вы мне, как 5 лет назад? А любите ли вы меня, как 10 лет назад? А достаточно ли вас много?»

И бандерлоги отвечают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».