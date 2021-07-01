Медики рассказали, как правильно пить кофе в жару 1.07.2021, 11:45

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Рекомендации кардиолога.

Можно ли употреблять кофе в жаркую погоду? На этот вопрос ответила врач-кардиолог Асият Хачирова.

Кофе в жару можно пить, но при соблюдении некоторых условий, пишет newsyou.info.

Нужно помнить, что кофе быстро выводит жидкость из организма, поэтому на один стакан этого напитка лучше употреблять один стакан простой воды.

«Все дело в том, что кофе обладает мочегонным действием, а нам в жару особенно важно сохранять водный баланс организма»,— пояснила специалист.

Также не следует сочетать кофе с энергетиком, так как это дает дополнительную нагрузку на сердце. Особенно, в жару.

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