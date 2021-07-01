О том, как Запад объяснил Кремлю, чей Крым 1.07.2021, 11:54

фото: the insider

Дипломатия неуязвимых канонерок.

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что проход британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма был «провокацией», и сразу успокоил телезрителя угрожающим тезисом: «даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой». Военный обозреватель Александр Гольц объясняет в статье на сайте The Insider, почему рейд Defender не только позволил Западу напомнить о своем непризнании аннексии Крыма, но и обнажил бессилие устаревшей российской техники.

Еще недавно казалось, что дипломатия канонерок – демонстрация военно-морской мощи более сильного государства с целью устрашения более слабого – потеряла значение в международных делах. Ну хотя бы потому, что в ракетно-ядерный век появились другие средства устрашения. И вдруг именно сейчас мы наблюдаем решительное усиление роли военно-морского фактора в межгосударственном общении.

Так, в дни, когда российский и американский президенты встречались в Женеве, мощная группировка Тихоокеанского флота, включавшая ракетный крейсер «Варяг», два больших противолодочных корабля, а также несколько корветов и фрегатов провела беспрецедентные маневры вблизи Гавайских островов, за четыре тысячи миль от родных берегов. Группировка, собравшая практически все плавающие надводные корабли флота, отработала «нанесение условного удара по критически важным объектам условного противника», сообщила «Красная звезда». А еще три стратегических бомбардировщика Ту-95 совершили перелёт в центральную часть Тихого океана и имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным условным целям. Организаторы, очевидно, рассчитывали продемонстрировать Соединенным Штатам военную мощь России и ее способность «достать» потенциального противника.

Дальше в военно-морскую деятельность активно включилось российское посольство в Вашингтоне, которое озаботилось маневрами Sea Breeze 2021, которые в Черном море проводят США и Украина. В них принимают участие 32 страны НАТО и партнеров, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций. «Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе и повышают риски непреднамеренных инцидентов», - предупреждали отечественные дипломаты. Чтобы не остаться в долгу, российское Минобороны перебросило накануне Sea Breeze в Восточное Средиземноморье группировку, состоящую из флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва», фрегатов с крылатыми ракетами «Калибр» «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также оснащенные «Калибрами» подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону». Там, вблизи Кипра, они начали свои учения. Разумеется, сугубо оборонительные и никому не угрожающие. Заметим, однако, что именно в этом районе находится сейчас группировка ВМС Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth, на борту которого размещены восемь британских истребителей пятого поколения F-35B и десять истребителей F-35 ВМС США.

Кульминацией противостояния стала пародия на вполне настоящее морское сражение, разыгравшаяся в Черном море у мыса Фиолент. Как и положено при настоящих военно-морских сражениях, реляции участников решительно отличались друг от друга. 23 июня российское Минобороны сообщило, что британский ракетный эсминец Defender нарушил наши священные рубежи вблизи Севастополя. Российские сторожевики открыли предупредительный огонь, а потом бомбардировщик Су-24 сбросил четыре бомбы по курсу корабля-нарушителя. В результате хваленый Defender был вынужден ретироваться, поджав все свои ракеты. Британское военное ведомство дало свою интерпретацию этих событий, сообщив, что на Defender просто не заметили ни предупредительных стрельб, ни бомбометания:

«Ни один выстрел не был направлен в сторону Defender, и мы не признаем утверждения о том, что по курсу его движения были сброшены бомбы. Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своих действиях».

Как позднее выяснилось из папки с полусекретными документами, очень своевременно обнаруженными бдительным английским гражданином вблизи автобусной остановки в Кенте, операция эта весьма тщательно обсуждалась в Великобритании на самом высоком уровне. Тамошние военные моряки вполне допускали, что российский ответ может быть вполне агрессивным, каким он и стал. Ведь если верить нашему военному ведомству, оно пошло на применение оружия в отношении иностранного корабля в мирное время. Такого не было даже в самые крутые времена предыдущей холодной войны. На языке британских бюрократов это называется «небезопасным и непрофессиональным» подходом. Но те все же решили провести рискованную операцию, заручившись согласием британского премьера.

И западные, и российские военные ищут сегодня наилучшую линию поведения в новой стратегической ситуации. Она порождена тем, что Россия присоединила Крым и развязала «секретную» войну на Донбассе, нарушив, по мнению Запада, множество международных обязательств. Однако принудить ее к выполнению этих обязательств с помощью военной силы, как это сделали бы в отношении большинства других государств, невозможно. Россия располагает 45% всего мирового ядерного потенциала. Военный конфликт с ней грозит всемирной катастрофой и уничтожением человечества. На это радостно намекал Владимир Жириновский при обсуждении инцидента на телевидении: «Никогда Запад и НАТО не будут воевать с Россией. Мы можем весь британский флот утопить, а нам ничего не будет». Его слова практически повторил в ходе «прямой линии» Владимир Путин, заявив, что даже если бы британский эсминец был потоплен, это не привело бы к войне, так как Россия – ядерная держава. Угроза ядерного апокалипсиса и является главным, а, скорее единственным российским аргументом в этом и подобных спорах.

Насколько можно понять, в этой ситуации страны Запада избрали стратегию, которая заключается в том, чтобы постоянно напоминать, причем напоминать военными средствами, что они не считают действия Москвы законными. Но при этом стараться избегать риска прямого военного столкновения. Одной из возможностей для реализации этой стратегии стало наращивание присутствия военно-морских сил НАТО в Черном море. В рамках этой стратегии британский эсминец и осуществлял миссию, описанную Лондоном как «мирный проход через украинские территориальные воды», с зачехленной корабельной артиллерией и корабельным вертолетом в ангаре, чтобы избежать любых обвинений в провокации.

Здесь британцы, как ранее американцы, чей эсминец «Джон Маккейн» вошел в заливе Петра Великого в воды, которые Москва считает внутренними, утверждают, что они отстаивают принцип свободы мореплавания, закрепленной Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Эта конвенция, в частности, подтверждает право иностранных военных кораблей осуществлять мирный проход в территориальных водах прибрежных государств. Этот же документ, впрочем, дает прибрежным государствам право ограничивать такой проход. В апреле Россия запретила такой проход в трех районах вблизи крымского побережья. Но российские апелляции к Конвенции ООН по морскому праву не стоят ровным счетом ничего, так как в этом документе речь идет о международно-признанных морских границах. Воды же вокруг Крыма российскими признает лишь сама Россия. В этом, собственно говоря, вся коллизия и состоит.

Британия, как и другие страны НАТО, считает для себя принципиально важным выражать поддержку Украине, и проход через воды, которые весь мир считает украинскими, является частью такой политики. При этом следует отдать должное британским офицерам, спланировавшим всю операцию. Проход, чреватый инцидентом, был намечен в день, когда основные силы Черноморского флота демонстрировали свою прыть и стать перед британской группировкой в Восточном Средиземноморье. Боевая задача по изгнанию новейшего британского эсминца из вод, которые Россия считает своими, была возложена на сторожевики Пограничной службы ФСБ . Водоизмещение этих кораблей более чем в 10 раз меньше, чем у «британца». То есть, говоря попросту, они практически в 10 раз меньше. Скорость почти в три раза меньше. Стало быть, ни о каком «слежении» за Defender, не говоря уж о «преследовании», речи идти не могло. Вооружение сторожевиков не предназначено для борьбы с крупными кораблями. Из видеосъемки следует, что «стрельбу по курсу» вели из зенитной установки.

Все это заставляет верить британскому командиру, который сказал, что эсминец прошел мимо российских кораблей: «Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они - на скорости 21». Не менее сомнительна и угроза, которую представлял для Defender тактический бомбардировщик Су-24. Производство этих самолетов началось в СССР почти полвека назад. Сейчас в строю находится около 70 единиц. Британский же эсминец выпущен в 2013-м и специально предназначен для отражения удара с воздуха по корабельной группировке. Скорее всего для него не представляло бы труда справиться со старым российским бомбардировщиком, если бы на эсминце посчитали, что он представляет угрозу. Неслучайно британские журналисты, находившиеся на борту Defender, не увидели вооружения на российских бомбардировщиках, совершавших облет корабля.

Если отвлечься от сверхгрозных заявлений отечественных военных и дипломатов, то битва у мыса Фиолент, которую британцы демонстративно не заметили, свидетельствует: НАТО удалось навязать России противостояние в области надводных флотов - именно в той сфере, где она существенно слабее сил Запада. И это вызывает существенное беспокойство в российском Генштабе. Ровно в тот момент, когда самолет Черноморского флота осуществлял, по версии российского Минобороны, свое бомбометание, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов рассказывал на международной конференции по безопасности, как натовские корабли провоцируют ситуацию на российских рубежах:

«Практически на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, выполняются полеты самолетов разведывательной, патрульной и ударной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов. Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер».

В качестве примера он - надо же, какое совпадение - привел действия другого британского эсминца Dragon, который 13 октября прошлого года «совершая переход с включенными на излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей, нарушил право мирного прохода через территориальное море Российской Федерации в 22 км западнее Севастополя».

Российские военные и их вдохновитель Владимир Путин оказываются здесь в непростом положении. С одной стороны, у Москвы нет никаких других аргументов, кроме грубой военной силы, чтобы подтверждать суверенитет над Крымом и водами, его омывающими. А необходимость этого будут возрастать, поскольку натовцы от своей политики не откажутся. С другой стороны, российский флот явно уступает флотам натовских государств и по количеству кораблей, и по их боеспособности. Начальство же требует победных реляций об отражении вражеских провокаций. Здесь не остается ничего другого, кроме как повышать градус и усиливать угрозы. Сегодня сказали о бомбометании по курсу корабля, завтра попытаются это осуществить, используя старые бомбардировщики. И однажды у кого-то не выдержат нервы…

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