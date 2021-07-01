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Ученые назвали причину, почему симптомы COVID-19 могут оставаться после выздоровления

  • 1.07.2021, 12:05
  • 2,664
Ученые назвали причину, почему симптомы COVID-19 могут оставаться после выздоровления
фото: adobestock

Она встречается у 90% людей во всем мире.

Ученые считают, что симптомы коронавируса могут оставаться у пациентов после выздоровления из-за реактивации другой вирусной инфекции. Вероятно, это связано с вирусом Эпштейна-Барра.

Об этом говорится в статье, опубликованной на Pathogens. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, такая инфекция встречается у 90% людей во всем мире.

Симптомы вируса Эпштейна-Барра идентичны COVID-19 и включают воспаление органов, сильную усталость и лихорадку. Как только человек заражается вирусом, он остается в организме навсегда. Однако он становится неактивным и "тихим", но его "пробуждает" коронавирус.

Исследование предлагает довольно убедительные доказательства того, что есть что-то в связи с инфекцией COVID-19. Воспаление, связанное с коронавирусом, которое вызывает реактивацию вируса Эпштейна-Барра, может быть связано или способствовать этим долговременным симптомам COVID-19.

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