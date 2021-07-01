«Беларуськалий» замешан в контрабанде белорусских сигарет? 22 1.07.2021, 12:03

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«Серые схемы» продолжают работать.

Информацией поделился подписчик Telegram-канала «Баста!»:

— Поступила информация, что 30 июня в «Беларуськалии» в течении рабочего дня в срочном порядке заставляли переделывать сопроводительные документы на один из составов с калийными удобрениями, который был задержан в Литве на таможне.

Переделка была такая, что бы во всех документах не фигурировало название «БКК» (Белорусская калийная компания), хотя до этого в документах всегда указывали «БКК».

После переоформления и доставки документов на границу — состав отправили дальше. Интересно, с чем это связано?

А сегодня появилась информация, что в одном из составов была обнаружена контрабанда сигарет.

Напомним, литовские таможенники не в первый раз находят контрабандные сигареты из Беларуси в вагонах с калийными удобрениями.

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