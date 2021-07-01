Лукашенко попал, как кур в ощип 15 1.07.2021, 12:11

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Фото: ТАСС

Узурпатор мешает всем.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал "Минская семибоярщина" опубликовал свою версию событий, происходивших во время визита в Минск главы Совбеза России Николая Патрушева:

— Дополним по миссии Патрушева. Конечно, как-то особо не вяжется 21-й век и "мюнхенский сговор, совмещенный с пактом Молотова-Риббентропа" вдобавок. Но так уж решили "Си", "Пу" и "Ба" - "по-тихому" укатать договороотступника "Лу". Восток - дело тонкое. Кстати, Штаты, если глобус крутануть, тоже к Востоку не последнее отношение имеют.

Вернемся к причине ультиматума. 28 июня КНР и РФ продлили договор о сотрудничестве 2001 года. А еще подписали совместное заявление стратегического характера. В нем имеется одна примечательная стратегическая договоренность - стороны обеспечивают ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СКООРДИНИРОВАННОЕ развитие проектов ЕАЭС и "Один пояс - один путь". Этим все в принципе сказано. А в Казахстане тем временем Головченко, кстати, китайские спецы сказали: "Сиди тихо, молчи, будь умным, может и уцелеешь". Намедни также Путин и Назарбаев обсудили тактические детали ухода Лукашенко. Да и Мясникович в теме, собственно, не только должность обязывает. В добавок ко всему, Лукашенко сегодня стал главным тормозом для начала реализации инициативы Путина и Си Цзиньпина о переговорах глав пяти держав - основателей ООН. Об этом тоже в китайско-российском заявлении. 16-го в Женеве это и обсуждали.

Одним словом попал Лукашенко, как кур в ощип. Всем мешает. Вот вопрос и решают тихо, но теперь конкретно.

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